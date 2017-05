Группа Hurts осенью приедет в Россию с новым альбомом

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Британский синти-поп-дуэт Hurts осенью приедет в Россию с новым альбомом Desire и концертами сразу в нескольких городах. Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей.

"До недавнего времени рискнуть собрать главные концертные площадки в семи городах подряд могли позволить себе только отечественные примадонны и шансонье. Однако платиновый тираж официальных продаж альбомов Hurts наглядно демонстрирует статус заслуженных, если не народных артистов", - отметили организаторы.

Российский тур музыкантов стартует 27 октября в Новосибирске. Затем 29 октября британцы выступят в Екатеринбурге, 31 октября - в Самаре, 2 ноября - в Краснодаре, 4 ноября - в Воронеже. На следующий день Hurts презентуют пластинку в московском дворце спорта "Мегаспорт", а 6 ноября дадут концерт в петербургском СК "Юбилейный".

Группа Hurts была создана в 2009 году в Манчестере Тео Хатчкрафтом и Адамом Андерсоном. Название коллектива имеет два смысла: первое - единица измерения частоты (герц), а второе - эмоция (душевная боль).

Музыканты играют в стилях синти-поп, инди-рок и поп-рок. Альбом Desire, выход которого запланирован на 29 сентября, станет четвертой пластинкой Hurts. Наибольшую известность группе принести хиты "Wonderful Life", "Blood Tears and Gold" и "Better Than Love".