Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа Hurts осенью приедет в Россию с новым альбомом

Культура
26 мая, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Российский тур музыкантов стартует 27 октября в Новосибирске

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/Zoltan Balogh

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Британский синти-поп-дуэт Hurts осенью приедет в Россию с новым альбомом Desire и концертами сразу в нескольких городах. Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей.

"До недавнего времени рискнуть собрать главные концертные площадки в семи городах подряд могли позволить себе только отечественные примадонны и шансонье. Однако платиновый тираж официальных продаж альбомов Hurts наглядно демонстрирует статус заслуженных, если не народных артистов", - отметили организаторы.

Российский тур музыкантов стартует 27 октября в Новосибирске. Затем 29 октября британцы выступят в Екатеринбурге, 31 октября - в Самаре, 2 ноября - в Краснодаре, 4 ноября - в Воронеже. На следующий день Hurts презентуют пластинку в московском дворце спорта "Мегаспорт", а 6 ноября дадут концерт в петербургском СК "Юбилейный".

Группа Hurts была создана в 2009 году в Манчестере Тео Хатчкрафтом и Адамом Андерсоном. Название коллектива имеет два смысла: первое - единица измерения частоты (герц), а второе - эмоция (душевная боль).

Музыканты играют в стилях синти-поп, инди-рок и поп-рок. Альбом Desire, выход которого запланирован на 29 сентября, станет четвертой пластинкой Hurts. Наибольшую известность группе принести хиты "Wonderful Life", "Blood Tears and Gold" и "Better Than Love".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
3
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
4
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама