МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. День библиотек в России отметят акцией "Читай-страна!", которая пройдет в 63 субъектах РФ, желающие смогут поучаствовать в литературных квестах на площадках библиотек и обменяться книгами.

По данным организаторов, в акции примут участие не менее 20 тыс. человек.

Как сообщили ТАСС в Российской государственной библиотеке для молодежи, одним из мероприятий акции "Читай-страна!" станет "Книга от друга", предполагающая обмен любимыми произведениями с другими читателями. Книги можно оставлять в ближайших библиотеках, предварительно их следует снабдить посланием о том, почему они полюбились и чем тронули.

Акция "Читай-страна!" также предусматривает эстафету в Instagram для популяризации чтения среди интернет- пользователей. Для участия необходимо выложить фото с любимой книгой, сопроводив его кратким отзывом или яркой цитатой, а также хэштегом #ЧитайСтрана, после чего участникам предлагается передать эстафету своим друзьям.

Количество читателей растет

Сегодня библиотека - это не просто место хранения книг, но и культурный центр, рассказал ТАСС исполняющий обязанности генерального директора Российской государственной библиотеки (РГБ) Владимир Гнездилов. "В нашу библиотеку можно ходить как в музей, концертный зал и лекторий, - отметил он. - У нас проходят экскурсии по нашим историческим зданиям, организуются выставки, проходят концерты и встречи с учеными, писателями".

Гнездилов также подчеркнул, что интерес к чтению растет. Так, в 2014 году в РГБ записались 35 тыс. человек, а 2016 году количество новых читателей возросло до 55,8 тысяч.

Библиотека - место комфорта и творчества

Директор Библиотеки искусств имени А. П. Боголюбова Владимир Семенов, в свою очередь отметил, что сегодня главная задача - создать для читателя комфортное творческое пространство. "Мы превратили нашу библиотеку в культурный центр, проводим выставки, концерты, в том числе органной музыки, у нас можно найти редчайшие книги с репринтами нот Моцарта, Бетховена, написанных их рукой", - сказал он ТАСС.

По словам Семенова, что чтение вернулось в моду. "Отношение к книге меняется, печатные книги занимают важнейшее место в нашей жизни, книга возвращается и как значимый подарок", - добавил он.

Равные возможности для всех

Заместитель директора по научной работе Российской государственной библиотеки для слепых Елена Захарова рассказала ТАСС об особенностях учреждения. "Наша библиотека была учреждена в 1920 году для людей, у которых есть проблемы со зрением. Мы работаем и с детьми, и со взрослыми. Библиотека состоит из специальных форматов, книг с использованием шрифта Брайля, звуковых книг, с читателями также работают библиотекари-чтецы, книги можно слушать в тифлоплеере", - сказала она.

Захарова также сообщила, что библиотека поддерживает и русскоговорящих читателей, проживающих за рубежом. "Мы бесплатно пересылаем наши материалы для незрячих и по России, и за ее пределы, в том числе в США. Книга сопровождает человека всю жизнь, мы подбираем устройства, чтобы помочь нашим читателям реализоваться и в творчестве, и в научном плане", - подчеркнула она.

Председатель Комитета по региональному развитию Российского книжного союза, заместитель генерального директора издательской группы "Эксмо-АСТ" Марина Абрамова в беседе с ТАСС добавила, что в России около 38 тыс. библиотек, и их роль в популяризации чтения огромна. "Важно с помощью подобных акций привлечь в библиотеки молодую аудиторию", - заключила она.

О празднике

Общероссийский день библиотек отмечается в России ежегодно 27 мая. Праздник был установлен Указом президента РФ 27 мая 1995 года и был приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки - Императорской публичной библиотеки, теперь Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.