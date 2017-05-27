Более тысячи юных музыкантов сыграли у стен Кремля

"Зенит" победил "Химки" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 27 мая, 19:06
Митрофанов назначен советником председателя правления ФК "Зенит"Спорт 27 мая, 19:00
Режиссер Меньшов не видит оснований для особых условий в отношении СеребренниковаКультура 27 мая, 18:33
Российский велогонщик Закарин стал вторым на 20-м этапе "Джиро д'Италия"Спорт 27 мая, 18:26
Данни заявил, что хотел бы продлить контракт с ФК "Зенит"Спорт 27 мая, 18:08
Премьер Италии заявил, что представлял на саммите G7 точку зрения России и КитаяМеждународная панорама 27 мая, 16:53
Врач сборной России уверен, что за лето Дзагоев решит все проблемы со здоровьемСпорт 27 мая, 16:52
Сарсания сообщил, что покинет пост главного тренера литовского "Атлантаса"Спорт 27 мая, 16:43
Сарсания: трансферная политика "Зенита" будет обсуждаться после ясности с главным тренеромСпорт 27 мая, 16:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Более 1,2 тыс. участников детских коллективов из разных городов Центрального федерального округа объединились в субботу в Москве в общий духовой оркестр под управлением дирижера Президентского оркестра, заслуженного артиста России Евгения Никитина. За выступлением наблюдали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, заместитель министра культуры Александр Журавский и гендиректор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки Михаил Брызгалов.
"Эта идея зародилась давно, благодаря руководителю Ансамбля им. Александрова Валерию Михайловичу Халилову. С нею в октябре прошлого года он пришел ко мне, и благодаря ему было создано Духовое общество, которое призвано распространять и развивать культуру духовых оркестров во всех городах и маленьких, отдаленных поселках России. Он мечтал о создании такого ансамбля. Его уже с нами нет, он трагически погиб в авиакатастрофе под Сочи, но дело его живет", - рассказала Голодец.
В свою очередь, Мединский отметил уникальность столь масштабного концерта. "Впервые в истории, впервые в мире происходит такой концерт. Тысяча двести детей здесь, в святом, сакральном месте, на Красной площади, выступят перед вами", - обратился он к собравшимся.
По словам министра, звучание духовых оркестров на свежем воздухе обладает "оздоровительным" эффектом и "дает людям невероятный заряд бодрости и хорошего настроения". Оценить такое воздействие смогли несколько тысяч москвичей и гостей города.
У Кремлевских стен прозвучал Гимн Российской Федерации, а также мелодии из патриотических песен, гимны и марши: "День Победы", "Славься", "Моя Москва", "Пусть всегда будет солнце".
Выступление состоялось в рамках смотра детских духовых оркестров Центрального федерального округа, который с 26 по 28 мая проходит в Москве. В смотре принимают участие 40 детских духовых коллективов из Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской, Брянской, Рязанской, Орловской и Ярославской областей, а также из столицы. Их мастерство оценивает профессиональное жюри, в которое вошли видные деятели духового и оркестрового исполнительства. Победители получат право выступить в августе на Красной площади на Фестивале детских духовых оркестров в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".