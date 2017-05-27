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Более тысячи юных музыкантов сыграли у стен Кремля

Культура
27 мая, 18:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, звучание духовых оркестров на свежем воздухе обладает "оздоровительным" эффектом и "дает людям невероятный заряд бодрости и хорошего настроения"

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МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Более 1,2 тыс. участников детских коллективов из разных городов Центрального федерального округа объединились в субботу в Москве в общий духовой оркестр под управлением дирижера Президентского оркестра, заслуженного артиста России Евгения Никитина. За выступлением наблюдали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, заместитель министра культуры Александр Журавский и гендиректор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки Михаил Брызгалов.

"Эта идея зародилась давно, благодаря руководителю Ансамбля им. Александрова Валерию Михайловичу Халилову. С нею в октябре прошлого года он пришел ко мне, и благодаря ему было создано Духовое общество, которое призвано распространять и развивать культуру духовых оркестров во всех городах и маленьких, отдаленных поселках России. Он мечтал о создании такого ансамбля. Его уже с нами нет, он трагически погиб в авиакатастрофе под Сочи, но дело его живет", - рассказала Голодец.

В свою очередь, Мединский отметил уникальность столь масштабного концерта. "Впервые в истории, впервые в мире происходит такой концерт. Тысяча двести детей здесь, в святом, сакральном месте, на Красной площади, выступят перед вами", - обратился он к собравшимся.

По словам министра, звучание духовых оркестров на свежем воздухе обладает "оздоровительным" эффектом и "дает людям невероятный заряд бодрости и хорошего настроения". Оценить такое воздействие смогли несколько тысяч москвичей и гостей города.

У Кремлевских стен прозвучал Гимн Российской Федерации, а также мелодии из патриотических песен, гимны и марши: "День Победы", "Славься", "Моя Москва", "Пусть всегда будет солнце".

Выступление состоялось в рамках смотра детских духовых оркестров Центрального федерального округа, который с 26 по 28 мая проходит в Москве. В смотре принимают участие 40 детских духовых коллективов из Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской, Брянской, Рязанской, Орловской и Ярославской областей, а также из столицы. Их мастерство оценивает профессиональное жюри, в которое вошли видные деятели духового и оркестрового исполнительства. Победители получат право выступить в августе на Красной площади на Фестивале детских духовых оркестров в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

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