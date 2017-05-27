Меньшов: споры вокруг "Матильды" являются рекламной кампанией

"Зенит" победил "Химки" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 27 мая, 19:06
Митрофанов назначен советником председателя правления ФК "Зенит"Спорт 27 мая, 19:00
Режиссер Меньшов не видит оснований для особых условий в отношении СеребренниковаКультура 27 мая, 18:33
Российский велогонщик Закарин стал вторым на 20-м этапе "Джиро д'Италия"Спорт 27 мая, 18:26
Данни заявил, что хотел бы продлить контракт с ФК "Зенит"Спорт 27 мая, 18:08
Премьер Италии заявил, что представлял на саммите G7 точку зрения России и КитаяМеждународная панорама 27 мая, 16:53
Врач сборной России уверен, что за лето Дзагоев решит все проблемы со здоровьемСпорт 27 мая, 16:52
Сарсания сообщил, что покинет пост главного тренера литовского "Атлантаса"Спорт 27 мая, 16:43
Сарсания: трансферная политика "Зенита" будет обсуждаться после ясности с главным тренеромСпорт 27 мая, 16:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Режиссер Владимир Меньшов считает, что споры вокруг фильма "Матильда" Алексея Учителя являются хорошо спланированной рекламной кампанией. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала "Россия 24".
"Я думаю, что это хорошо организованная рекламная кампания, - сказал он. - Действительно, втянули уже всю страну в эти разборки, надо посмотреть, что там такое".
Меньшов подчеркнул, что относится "резко отрицательно" к оценке картины до ее выхода на экраны. Он отметил, что сам посмотрел бы фильм, но не за деньги. "Я не должен нести в эту кассу еще свой взнос", - добавил он.
Премьера фильма состоится 6 октября 2017 года в Мариинском театре. Еще до выхода на экраны картина вызвала бурное обсуждение в обществе. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.