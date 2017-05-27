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Меньшов: споры вокруг "Матильды" являются рекламной кампанией

Культура
27 мая, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Режиссер подчеркнул, что относится "резко отрицательно" к оценке картины до ее выхода на экраны

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Режиссер Владимир Меньшов считает, что споры вокруг фильма "Матильда" Алексея Учителя являются хорошо спланированной рекламной кампанией. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала "Россия 24".

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"Я думаю, что это хорошо организованная рекламная кампания, - сказал он. - Действительно, втянули уже всю страну в эти разборки, надо посмотреть, что там такое".

Меньшов подчеркнул, что относится "резко отрицательно" к оценке картины до ее выхода на экраны. Он отметил, что сам посмотрел бы фильм, но не за деньги. "Я не должен нести в эту кассу еще свой взнос", - добавил он.

Премьера фильма состоится 6 октября 2017 года в Мариинском театре. Еще до выхода на экраны картина вызвала бурное обсуждение в обществе. Фильм рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

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