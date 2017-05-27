Российский режиссер Балагов получил премию FIPRESCI на Каннском фестивале

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КАНН (Франция), 27 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Теснота" удостоен премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Такое решение объявило в субботу жюри премии во главе с американским кинокритиком Алиссой Саймон.
Действие картины Балагова разворачивается в 1998 году в Нальчике. В центре сюжета - история местной еврейской семьи, у которой в день сватовства неизвестные похитили сына, требуя выкуп.
"Теснота" - дебютная полнометражная картина 26-летнего Балагова, который является учеником Александра Сокурова. На 70-м Каннском фестивале картина участвует в программе "Особый взгляд" - втором по значимости конкурсе. Лауреаты его будут объявлены вечером.
В основной конкурсной программе жюри FIPRESCI назвало лучшей картину "120 ударов в минуту" (120 battements par minute) французского режиссера Робена Кампийо. Призеры основного конкурса в Канне будут объявлены в воскресенье.