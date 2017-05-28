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Фестиваль камерной музыки Vivarte откроется в Третьяковке

Культура
28 мая, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Фестиваль проводится во второй раз

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Второй Международный фестиваль Vivarte, который откроется в Третьяковской галерее, объединит камерную музыку и живопись, сообщила директор галереи Зельфира Трегулова.

"Летом прошлого года организаторы фестиваля Vivarte предложили интересный формат: исполняются камерные произведения самых различных музыкантов с большим временным диапазоном. Происходит это в зале Врубеля. Перед началом каждого концерта на сцене появляется какое-то произведение из запасников Третьяковской галереи, и один из наших кураторов на протяжение нескольких минут рассказывает об этом произведении", - рассказала Трегулова.

Глава Третьяковки отметила, что даже она не знает, какие именно художественные работы будут представлены - это станет сюрпризом для гостей вечеров в Лаврушинском переулке. Произведения объединяет то, что они подарены галерее в разные годы коллекционерами, меценатами или наследниками художников.

На шести вечерах выступят такие известные музыканты, как пианист Борис Березовский, скрипачи Юлиан Рахлин, Клара-Джуми Кан и Сергей Догадин, гобоист Алексей Огринчук, флейтист Массимо Мерчелли, альтист Максим Рысанов и другие. В фестивальную программу войдут произведения Моцарта, Шуберта, Шумана, Равеля, Брамса, Рахманинова, Бриттена, Шостаковича и других. Один из вечеров будет посвящен музыке барокко.

На фестивале ожидаются два музыкальных открытия. На концерте 29 мая состоится российская премьера концерта для альта и струнного оркестра, написанного латвийским композитором Петерисом Васксом для Максима Рысанова. Следующий фестивальный вечер ознаменует уже мировая премьера - квартет Belle poque Сергея Ахунова.

По словам президента фестиваля Иветы Манашеровой, билеты на некоторые концерты уже раскуплены. "Одновременно и плюс, и минус камерного зала - на одном концерте не может быть более 200 человек. За исключением, пожалуй, последнего дня фестиваля, 4 июня, когда состоится "музыкальный променад" и джазовый вечер в холле Третьяковки на Крымском валу", - пояснила она, уточнив, что также будет вестись интернет-трансляция событий фестиваля. Концерты во дворе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и в парке "Музеон" во время променада будут бесплатными.

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