МХТ имени Чехова отмечает 25-летний юбилей спектакля о Немировиче-Данченко

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова в воскресенье отмечает 25-летний юбилей спектакля "Семь жизней Вл. И. Немировича-Данченко", который будет сыгран на Новой сцене театра.

"Примечательно, что в роли реформатора сцены выступает его внук - заслуженный артист РФ, заведующий музыкальной частью МХТ Василий Немирович-Данченко, а автором пьесы стала его супруга Анжелика Немирович-Данченко, которая также участвует в спектакле", - рассказала ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

Она напомнила, что спектакль "Семь жизней Вл. И. Немировича-Данченко" включает письма Чехова, Немировича-Данченко, Станиславского, Горького, воспоминания современников, отражает драму дружбы и соперничества основателей Художественного театра, рисует картину жизни русского общества конца XIX - начала XX века.

"Премьера состоялась в 1992 году в Москве в театре "Эрмитаж", на сцене которого почти 100 лет назад прошло открытие Художественного театра", - отметила пресс-атташе МХТ, добавив, что спектакль "Семь жизней Вл. И. Немировича- Данченко" показывался также на концертных и театральных площадках Киева, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Донецка, Ялты, Кельна, Дюссельдорфа и других городов.

Василий Немирович-Данченко - пианист, композитор, автор музыки к 40 спектаклям разных театров, Анжелика Немирович-Данченко - педагог, музыкант и талантливый литератор: за "Семь жизней…" в 1994 году она удостоена премии имени Константина Станиславского, которую учредил совместно с журналом "Театральная жизнь" известный южнокорейский прозаик, драматург, режиссер и педагог На Сан Ман, напомнила Малкина.

"В спектакле Анжелике выпала сложная задача - сыграть чтеца, представить зрителю все окружение Немировича-Данченко, такие разные характеры - Чехов, Станиславский, Горький, Рахманинов, - пояснила пресс-атташе. - Но здесь уже помогают не только слова, но и музыка. Двое на сцене садятся за рояль, и звучат рахманиновские пьесы для фортепиано в четыре руки".

Из биографии Немировича-Данченко

Владимир Немирович-Данченко был не только великим директором и, как его называли, "мозгом" Художественного театра, но и популярным прозаиком и драматургом (ему неоднократно присуждались литературные премии им. А. С. Грибоедова), прекрасным педагогом (среди его учеников звезды русского театра Всеволод Мейрхольд, Ольга Книппер-Чехова, Иван Москвин и др.), выдающимся режиссером, поставившим на сцене Художественного театра более 50 спектаклей по пьесам Чехова, Достоевского, Горького, Ибсена, Шекспира. Вершиной творчества Немировича-Данченко, его "лебединой песней", была знаменитая постановка "Трех сестер" Чехова в 1940 году.

Немирович-Данченко - реформатор не только драматического театра, но и оперы, создатель музыкального театра, на сцене которого ставил оперы Бизе, Рахманинова, Верди, Шостаковича. С этими спектаклями он гастролировал в Америке в 1925 году. В 1926 и 1927 годах Немирович-Данченко работал в Голливуде вместе с Чарли Чаплиным, Дугласом Фэрбенксом, Мери Пикфорд, Гретой Гарбо.

В 1936 году в издательстве Little Brown and company (Бостон) выходит его книга "My life in the Russian theatre".

У Немировича-Данченко и Станиславского были сложные взаимоотношения, но все конфликты отходили на второй план во имя Художественного театра. Немирович-Данченко писал: "Мы можем стать во враждебные отношения друг к другу, но все же ту связь, которая между нами, может разорвать только Бог".