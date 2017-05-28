Первый фестиваль русскоязычных театров пройдет в Италии

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Первый международный фестиваль русскоязычных театров пройдет с 29 мая по 1 июня в итальянской Тоскане. Организатором смотра под названием "Мир русского театра" выступила редакция журнала "Театрал" при поддержке международного туроператора "Прима Страда" и Союза театральных деятелей России. Об этом ТАСС сообщил инициатор фестиваля, главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

"В прелестном курортном городке Монтекатини Терме в Тоскане соберутся русские театры из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, США и Финляндии, которые покажут свои лучшие спектакли", - сказал Яков. По его словам, будут представлены самые разные работы. Так, артисты театра "Кулисы" из Дюссельдорфа сыграют "Стриптиз" Славомира Мрожека в жанре театра абсурда. Театр "Мультигород" из Дезенцано дель Гарда (Италия) покажет спектакль из коротких поэтических добрых историй - "Сказки на всякий случай" Евгения Клюева.

В русскоязычном калейдоскопе сюжетов также: "Свободная пара" Дарио Фо театра "Арт-Мастер" из Финляндии, "Скрипка, бубен и утюг" Николая Коляды Будапештского Русского театра- студии, "Женитьба" по мотивам Гоголя театра "Балаганчик & Co" из Турина. Важным событием фестиваля станет премьера постановки по произведению Роланда Шиммельпфеннига "Женщина из прошлых времен". Этот трагикомический детектив о любви на суд зрителей представят артисты театра "МостЫ" из Эрлангена (Германия).

Собеседник ТАСС подчеркнул, что особое внимание в программе фестиваля уделяется детям. Русский театр-студия "8+" из Вены представит спектакль "Поллианна" по мотивам книги Элинор Портер, а Русский камерный театр из Софии сыграет "Царевну Лягушку".

"Цель фестиваля - популяризация русского театрального искусства за рубежом", - отметил Яков. Он напомнил, что десять лет назад возглавляемый им журнал "Театрал" учредил международную премию зрительских симпатий "Звезда театрала", которой ежегодно награждаются в Москве лучшие работы сезона в 14 номинациях по итогам зрительского интернет-голосования. Пять лет назад в рамках премии появилась специальная номинация - "Лучший русский театр за рубежом". В интернет-голосовании участвуют десятки тысяч зрителей более чем из восьмидесяти стран, констатировал учредитель премии.

Он сообщил, что по итогам Первого международного фестиваля "Мир русского театра" планируется показ лучшего спектакля одного из театров-участников в Москве в отреставрированном Театре им. Рубена Симонова в течение театрального сезона 2017-2018 годов.