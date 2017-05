Николь Кидман удостоили особой награды на 70-м Каннском кинофестивале

КАННЫ /Франция/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Американская актриса Николь Кидман удостоена особой премии на завершившемся сегодня 70-м Каннском кинофестивале. Как объявила ведущая церемонии закрытия Моника Беллуччи, эта награда в исключительном порядке вручается по случаю 70-летия киносмотра.

Сама Кидман не смогла лично присутствовать на вечере закрытия фестиваля. За нее награду вышел получать другой американский актер Уилл Смит, который в этом году был членом жюри основного конкурса. "Спасибо, дамы и господа", - сказал Смит на французском, сымитировав женский голос и картинно изобразив слезы.

Личное послание Кидман прозвучало с большого экрана: актриса в видеозаписи поблагодарила жюри за высокую честь.

Премия за лучшую актерскую работу

Немецкая актриса Дайан Крюгер за главную роль в фильме "На пределе" (Aus dem Nichts) и американец Хоакин Феникс, сыгравший в картине "Тебя никогда здесь не было" (You Were Never Really Here), удостоены наград за лучшую актерскую работу по итогам 70-го Каннского кинофестиваля. Такое решение огласило жюри смотра на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Крюгер получила награду за исполнение роли Кати в фильме Фатиха Акина "На пределе". Главная героиня в одночасье лишается любимого супруга и сына, которые погибают в результате теракта. Виновниками случившегося оказываются участники молодежного неонацистского движения, целью которых становятся люди иностранного происхождения. Пытаясь справиться с горечью потери и не находя помощи в суде, героиня замышляет план мести.

Хоакин Феникс удостоен приза за главную роль в триллере "Тебя никогда здесь не было" о брутальном наемном убийце. Выполняя очередной заказ, герой сталкивается с сетью подпольной секс-индустрии, в которую вовлечены влиятельные политики страны. Пытаясь вызволить из плена молодую девушку, он полностью упускает ситуацию из-под контроля. Эта картина в субботу завершала основную программу 70-го Каннского фестиваля.

Приз за лучший сценарий

Грек Йоргос Лантимос, представлявший фильм "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer), и британка Линн Рэмси с картиной "Тебя никогда здесь не было" (You Were Never Really Here) разделили награду за лучший сценарий.

Кинолента Лантимоса - психологическая драма, центральные роли в которой исполнили Колин Фаррелл и Николь Кидман. Главный герой - успешный кардиохирург, который решает усыновить трудного подростка. Постепенно его поведение выходит из-под контроля и вынуждает отчима пойти на немыслимую прежде жертву.

Фильм Рэмси - мрачный триллер о брутальном наемном убийце. Выполняя очередной заказ, герой сталкивается с сетью подпольной секс-индустрии, в которую вовлечены влиятельные политики страны. Пытаясь вызволить из плена молодую девушку, он полностью упускает ситуацию из-под контроля.

Эта картина в субботу завершала основную программу 70-го Каннского фестиваля. Сыгравший главного героя актер Хоакин Феникс удостоился сегодня награды за лучшую мужскую роль.

Награда за лучшую режиссуру

Американка София Коппола удостоилась награды за лучшую режиссуру на завершившемся 70-м Каннском кинофестивале. Этот приз международное жюри во главе с испанским режиссером Педро Альмодоваром присудило ей за картину "Роковое искушение" (The Beguiled).

Действие фильма происходит в южных штатах США в годы Гражданской войны. В центре сюжета - закрытый пансион для молодых девушек, где однажды появляется молодой мужчина - раненый солдат армии северян. Постепенно молодой человек идет на поправку, а его присутствие накаляет до предела прежде мирную обстановку в женском коллективе.

Фильм Копполы - ремейк снятой Доном Сигелом картины "Обманутый" (The Beguiled, 1971) с Клинтом Иствудом в главной роли. Сценарии обоих фильмов написаны по мотивам романа Томаса Куллинана "Раскрашенный дьявол" (A Painted Devil).