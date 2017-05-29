Спектакль по пьесе осетинского поэта Хетагурова покажут в театре им. Маяковского в Москве

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая. /ТАСС/. Спектакль "Фатима" по произведению основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова, поставленный впервые за 33 года, завершил театральный сезон Северо-Осетинского государственного академического драмтеатра им. В. Тхапсаева, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал агентству режиссер спектакля, заслуженный артист РФ Тамерлан Сабанов, осенью этого года спектакль будет показан на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского. "Фатиму" на осетинском языке московские зрители смогут смотреть с синхронным переводом. С его помощью мы хотим донести до всех, кто посмотрел и будет его смотреть, одну единственную мысль - женщина является самым лучшим творением на Земле, и уважение к ней должно быть необычайно высоким", - сказал он.

Спектакль в театре под занавес сезона прошел в воскресенье при полном аншлаге. На нем присутствовал и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вместе с семьей. "Очень приятно, что сезон завершился именно спектаклем по пьесе нашего великого Коста. Сегодня здесь аншлаг, и это показатель того, что наш язык, культура не забываются. Большое спасибо артистам, всем, кто трудился над этой постановкой. Будем с нетерпением ждать новых", - сказал Битаров после завершения спектакля.

Поэма классика осетинской литературы рассказывает о трагической судьбе молодой горянки Фатимы. В младенчестве ее подкинули осетинскому князю, который воспитал ее как родную дочь. Красавица Фатима и сын князя Джамболат влюбляются друг в друга. Но есть еще один человек, для которого Фатима так же дорога - холоп Ибрагим всю жизнь прожил в доме старого князя, но оставался человеком второго сорта. Он страстно любил Фатиму, за что и был изгнан князем Алимбеком.

Последний раз спектакль ставился в 1984 году Георгием Хугаевым по пьесе Козловского. Ныне "Фатима" поставлена по оригинальной поэме Хетагурова.

В новый сезон с новыми планами

Как рассказал агентству художественный руководитель Осетинского драмтеатра Казбек Губиев, в новом сезоне зрителей ждут премьеры таких спектаклей, как "Афхардты Хасана", "Кавказский меловой круг", "Битва при Ватерлоо".

В настоящее время труппа театра гастролирует по регионам Северного Кавказа в рамках творческого проекта "Мост дружбы", который реализуют театральные коллективы СКФО через малые обменные гастроли по региону. Также накануне театр приехал из Абхазии, где показал маленьким зрителям Сухума сказку "Красная шапочка" по мотивам произведения Шарля Перро.