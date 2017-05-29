Посол Португалии в РФ: "Евровидение" нельзя проводить без России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Международный песенный конкурс "Евровидение" нельзя проводить без участия России, Португалия гостеприимно примет представителя РФ на конкурсе. Об этом заявил посол Португалии в РФ Мариу Годиньо де Матуш в эфире радиостанции "Говорит Москва".

""Евровидение" нельзя проводить без России. Конечно, российские власти сами выберут, кто будет представлять Россию на "Евровидении", и мы окажем ему гостеприимство", - сказал он.

"Несомненно, я очень хочу, чтобы российский участник приехал и участвовал в "Евровидении", - добавил Годиньо де Матуш.

Победу в "Евровидении-2017" одержал Сальвадор Собрал из Португалии, поэтому в следующем году конкурс будет проведен в Лиссабоне. В этом году конкурс проходил в Киеве, в нем приняли участие 42 страны. Российская певица Юлия Самойлова не смогла выступить в конкурсе, так как 22 марта Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму. В связи с этим запретом российский Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

Между тем 4 мая председатель референтной группы конкурса Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что в отношении Украины и России могут быть введены санкции за нарушение регламента "Евровидения". По его словам, Киев должен был обеспечить участие всех конкурсантов, однако обязательство было нарушено с запретом на въезд на территорию Украины Юлии Самойловой.

"С точки зрения Украины, она действовала согласно законодательству, однако с точки зрения Европейского вещательного союза - это все равно нарушение устава", - отметил Фрайлинг. РФ же, по его словам, не обеспечивала присутствие своей делегации на различных обязательных встречах в начале года, чем также нарушила правила. Как добавил председатель референтной группы, сомнений в том, что определенные взыскания будут применены, нет, остается открытым лишь вопрос объема этих мер. Среди возможных вариантов - штрафные санкции, лишение спонсорского финансирования, а также отстранение от участия в конкурсе сроком до трех лет.