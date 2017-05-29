Концерту певицы Лободы в Одессе вновь помешали украинские радикалы

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КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Концерт украинской певицы Светланы Лободы в ночном клубе "Ибица" в одесской Аркадии был отменен из-за провокаций радикалов, которые усмотрели "непатриотичность" в выступлениях артистки в России. Об этом написала в Facebook Нателла Крапивина - продюсер Лободы.
"Вчера мы отменили концерт в Одессе в клубе "Ибица" в связи с очередными провокациями и реальной угрозой нашей безопасности. Сценарий прежний - все те же персонажи, - написала Крапивина. - В клубе было очень много молодых людей и даже детей, когда в них полетели дымовые шашки и петарды. Мы приняли решение отменить концерт".
Продюсер раскритиковала действия радикалов, отметив, что "в любой стране, где воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура, и, к сожалению, мы оказались на этом рубеже".
Пресс-служба певицы также сообщила, что "никаких запретов или ограничений со стороны местной власти на проведение культурно-массовых мероприятий в этот период в Одессе не было", а билеты на концерт Лободы были раскуплены задолго до его проведения. Кроме того, накануне концерта советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк призвал местных радикалов "не переходить черту", пообещав, что сотрудники органов "не дадут возможности физически блокировать творчество певицы и мешать посетителям концерта".
Ранее радикалы устроили беспорядки у ночного клуба "Ибица" перед началом концерта Светланы Лободы, которая часто выступает в России. Националисты держали плакаты с надписями: "Требуем реакции власти на таких гастролеров!", "Требуем лишить Лободу гражданства!", "Вату прочь!", "Предателям - изгнание, а не концерты!" и т. п. Радикалы бросили в сторону зрителей несколько петард и дымовых шашек, после чего произошла потасовка с полицией, которая применила слезоточивый газ. Дебоширов задержали, однако вскоре отпустили, составив лишь один протокол по статье "Мелкое хулиганство".
Ранее украинские радикалы уже срывали концерт Светланы Лободы в Ивано-Франковске и пытались это сделать в Тернополе, где он все-таки состоялся.