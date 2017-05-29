Джоан Роулинг завершила работу над сценарием второй части "Фантастических тварей"

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг сообщила в воскресенье, что завершила работу над сценарием продолжения фильма "Фантастические твари и где они обитают" (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016).
"Да, я завершила (работу над сценарием), но я пока не могу ничего рассказать", - написала Роулинг на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одной из своих читательниц.
Yes, I have, but I CAN'T TELL YOU ANYTHING YET, WOMAN. https://t.co/PzpjjL0OiR— J.K. Rowling (@jk_rowling) 28 May 2017
Мировая премьера второй части картины намечена на ноябрь 2018 года.
В октябре прошлого года Роулинг объявила о том, что серия фильмов "Фантастические твари и где они обитают" по одноименной книге будет состоять из пяти кинолент вместо запланированных трех. Первая часть серии вышла в кинопрокат в ноябре 2016 года.