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Джоан Роулинг завершила работу над сценарием второй части "Фантастических тварей"

Культура
29 мая, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Мировая премьера картины запланирована на ноябрь 2018 года

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг сообщила в воскресенье, что завершила работу над сценарием продолжения фильма "Фантастические твари и где они обитают" (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016).

"Да, я завершила (работу над сценарием), но я пока не могу ничего рассказать", - написала Роулинг на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одной из своих читательниц.

Мировая премьера второй части картины намечена на ноябрь 2018 года.

В октябре прошлого года Роулинг объявила о том, что серия фильмов "Фантастические твари и где они обитают" по одноименной книге будет состоять из пяти кинолент вместо запланированных трех. Первая часть серии вышла в кинопрокат в ноябре 2016 года.

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Персоны
Роулинг, Джоан
Страны
Великобритания
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