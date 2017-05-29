Музей "Царское Село" купил за 1,6 млн руб. икорницы, сделанные для этого дворца в 1903 г

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" приобрел на аукционе в Великобритании три икорницы для подачи устриц и морепродуктов из знаменитого Рафаэлевского сервиза, который в 1903 году был выполнен на Императорском фарфоровом заводе специально для этой резиденции Романовых. До 2016 года в коллекции Царского Села не было ни одного предмета из этого сервиза, который считается самым значительным парадным ансамблем конца XIX - начала ХХ века.
"Три икорницы из знаменитого Рафаэлевского сервиза музей приобрел на торгах британского аукционного дома Tennants, стоимость трех предметов составила 1,6 млн рублей, - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы ГМЗ "Царское Село" Ирина Начарова. - Теперь в музейном собрании фарфора - семь предметов из этого сервиза, выполненного на Императорском фарфоровом заводе". Раритеты приобретены на собственные внебюджетные средства музея.
Рафаэлевский сервиз на 50 персон заказал для Царскосельского дворца император Александр III в 1883 году.
Проект ансамбля разрабатывался под руководством заведующего живописной мастерской завода Леонарда Шауфельбергера. Работа над сервизом заняла 20 лет, и каждый год, по мере изготовления, новые изделия представляли императорам в числе подарков к Рождеству. В 1904 году его передали в Аничков дворец в распоряжение императрицы Марии Федоровны. О послереволюционной его судьбе музейщикам известно немного.
В наши дни предметы Рафаэлевского сервиза есть в коллекциях Эрмитажа, Русского музея, в Кусково. Летом 2016 года в Царское Село была приобретена чайная пара, а в конце года - мелкая тарелка и икорница. Теперь музей имеет возможность представить комплект из семи предметов этого сервиза на выставках и в залах Екатерининского дворца.
Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают более 3 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.