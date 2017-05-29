Антивоенный плакат уличного художника Бэнкси выставлен на аукцион в Англии за $19 тысяч

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Антивоенный плакат популярного британского уличного художника Бэнкси с изображением на куске картона маленькой девочки, буквально вцепившейся в бомбу, выставлен на аукцион в Ньюмаркете (графство Суффолк на востоке Англии) и оценивается в 15 тыс. фунтов стерлингов (более $19 тыс.). Об этом сообщил представитель торгового дома Rowley's.

Созданный с помощью пульверизатора броский черно-белый постер с большими ярко-красными буквами NO хранил до 2016 года дома один из участников манифестации в 2003 году против войны в Ираке. В том же году произведение на картоне было продано нынешнему владельцу, который и выставил сейчас на торги творение Бэнкси.

"Это один из тех редких случаев, когда вы действительно можете назвать изображение знаковым, - цитирует представителя аукционеров Уилла Эксона "Би-би-си". - И то, что этот впечатляющий образ ребенка создан на довольно хрупком куске смятого картона, лишь добавляет ему очарования". "Бэнкси удивительно точно передает в этом образе антивоенные настроения, - отметил Эксон. - Перебравшись с улицы в зал произведение не потеряло своей острой направленности: она, как и другие великие работы, заставляет задуматься".

В 2015 году на лондонском аукционе "Бонэмс" за 116 тыс. фунтов (#179 тыс.) была продана одна из редких студийных работ Бэнкси - картина "Едкая птица" (Corrosive Bird, 2001). На сером холсте колибри пьет из пробирки с едким веществом, изображенной на знаке, предупреждающим об угрозе коррозии. "Едкую птицу" можно рассматривать как меланхоличное, проникновенное послание о порабощении природы в погоне за еще большим промышленным развитием", - подчеркнули тогда в "Бонэмс". Другая его картина "Улыбчивый полицейский" (Smiley Copper, 2003), на которой на бумаге баллончиком с краской изображен страж порядка с эмотиконом вместо лица, была продана за 55 тыс. фунтов ($84,5 тыс.) при оценке в 35-45 тыс. фунтов ($53-69 тыс.).

Бэнкси начал свою карьеру в качестве художника-граффити в Бристоле, но с тех пор приобрел поистине мировую известность за уникальные, трафаретные произведения искусства на стенах и фасадах домов. Личность андеграундного художника, политического активиста и режиссера до сих достоверно не установлена.