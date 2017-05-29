Министр культуры Египта: российскую литературу стали чаще переводить на арабский язык

КАИР, 29 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Количество переводов российской литературы на арабский язык в последние годы значительно возросло в Египте. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС министр культуры страны Хельми Намнам.

"В последнее время значительно активизировалась деятельность по переводу на арабский язык русской литературы, - рассказал он. - Раньше такая работа строилась по двум направлениям - перевод великих русских писателей, таких как Достоевский, Толстой, и публикация переводов книг по марксизму-ленинизму. Сейчас же мы переводим много книг по российско-египетским отношениям, публикуем работы российских востоковедов, художественную литературу, публицистику".

Так, по его словам, несколько месяцев назад были переведены и опубликованы мемуары Юрия Андропова, а также книга воспоминаний советского дипломата Александра Белоногова "Посол в Стране пирамид". "Эти публикации можно свободно купить в любых книжных магазинах, - отметил он. - Да, сейчас эта переводческая деятельность ведется очень активно: если вы пойдете в Национальный центр переводов, то сами сможете все увидеть".

Министр признал, что переводов книг египетских писателей на русский язык в Египте мало (на этом специализируются небольшие частные российские фонды, главным образом, этим занимается Центр гуманитарного сотрудничества России и Египта - прим. корр. ТАСС). "Но русские переводы всегда есть в наличии в библиотеках факультетов русского языка ряда столичных вузов", - заметил Намнам.

Как отметил министр, раньше в переводческом фонде Египта на 85% превалировали английские книги, 13% занимали - французские, и только 2% отводилось всем остальным языкам. "И только сейчас мы выходим на некий баланс в соотношении языков, в том числе русского, персидского, урду, китайского, чтобы не привязываться к одной культуре, и хотим, чтобы эти показатели увеличивались", - подчеркнул он.