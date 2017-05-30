В Большом театре в 25-й раз вручат Международный балетный приз Benois de la danse

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Лауреаты международного балетного приза Benois de la danse будут объявлены в Москве во вторник. Церемония вручения балетных "Оскаров" - так окрестили эту премию в творческих кругах - пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) и станет юбилейной, 25-й по счету.

Эта премия была учреждена в 1991 году Международным союзом деятелей хореографии во главе с всемирно известным балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем, который с тех пор является бессменным художественным руководителем программы и председателем жюри.

Во главе с Григоровичем

"Международную акцию Benois de la danse мы проводим в 25-й раз, - сказал в беседе с ТАСС Григорович. - Без преувеличения, сегодня это самый влиятельный и авторитетный художественный проект в мире балета. И привлекает к нему не просто желание узнать имена победителей приза, а нечто большее".

По мнению хореографа, Benois de la danse несет в себе некую объединительную миссию, его интернациональный дух сближает балетные школы разных стран.

"На предложение участвовать в нашей акции с готовностью откликаются артисты, хореографы, руководители ведущих балетных компаний мира, - продолжил Григорович. - За эти годы лауреатами Benois de la danse стали более ста деятелей балета. И эта премия чрезвычайно значима в их творческой карьере. Это и есть самый главный итог нашей работы, начатой четверть века назад".

Премией, не имеющей аналогов в международной практике, отмечаются наиболее талантливые работы в области хореографии за минувший год. Как правило, претендентами на награду становятся представители основных балетных профессий: хореографы, балерины, танцовщики. Выдвигают номинантов сами члены международного жюри, которое в итоге и определяет лучших.

Состав жюри ежегодно меняется, бессменным остается только председатель - Григорович. В связи с юбилеем приза в его судейской бригаде собраны только лауреаты Benois de la danse разных лет.

В нее вошли художественный руководитель Национального балета Уругвая Хулио Бокка, прима Большого театра Светлана Захарова, художественный руководитель Венского государственного балета Манюэль Легри, художественный руководитель Национального балета Кореи Сю Джин Кан, художественный руководитель Вашингтонского балета Джули Кент, экс-директор балета Парижской национальной оперы и художественный руководитель Биеннале танца в Канне Брижит Лефевр, хореограф Йорма Эло. В общей сложности в судейской бригаде значатся восемь человек по главе с Григоровичем, которые и определят победителей.

Номинанты - 2017

Номинантами-2017 в категории хореографы стали семь претендентов: Демис Вольпи ("Саломея", Штутгартский государственный балет), Хью-Хьюн Кан (Into the Pulse, Корейский национальный балет), Эдвард Клуг ( "Человек- рука", Нидерландский театр танца), Кристал Пайт ("Канон сезонов", Балет Парижской национальной оперы), Акрам Хан ("Жизель", Английский национальный балет), Сиди Ларби Шеркауи ("Выставка", Королевский балет Фландрии).

В этой звездной команде есть и российский хореограф Алексей Ратманский, выдвинутый на премию за балет "Серенада после Симпозиума Платона", поставленный в Американском театре балета.

Среди балерин на приз претендуют шесть артисток. Одна из них - Нина Капцова, представляющая Большой театр. Ее соперницами станут Стелла Абрера (Американский театр балета), Миса Куранага (Бостонский балет), Людмила Пальеро (Балет Парижской национальной оперы), Сьюл-Ки Пак (Корейский национальный балет), Мария Риккето (Национальный балет Уругвая).

На "лучшего танцовщика" номинирована не менее великолепная "семерка". Здесь кандидатами на награду стали премьер Большого театра Денис Родькин, артист Венского государственного балета Давиде Дато, представитель Национального балета Уругвая Густаво Карвальо, а также Джэ У Ли (Корейский национальный балет), Бруклин Мак (Вашингтонский балет), Уго Маршан (Балет Парижской национальной оперы) и Джеффри Сирио (Американский театр балета).

Лауреаты спецпризов

Заранее объявляются лишь лауреаты специальных премий. Известно, что специальный российско-итальянский балетный приз "Зеркало танца", объединивший Benois de la danse и вручаемую в итальянском Позитано Премию имени Леонида Мясина, в этот раз будет вручен Орели Дюпон, директору Балета Парижской национальной оперы.

Приз Benois de la danse в самой почетной номинации - "За жизнь в искусстве" - получит замечательная балерина и актриса Марсия Хайде.

Хайде родилась в Бразилии. Начала профессиональное образование в Рио-де-Жанейро, затем училась в школе Английского Королевского балета.

В 1961 году хореограф Джон Кранко, только что возглавивший Штутгартский балет, пригласил ее в эту труппу в качестве первой солистки. В следующем году она стала прима-балериной. На протяжении последующих лет она была музой-вдохновительницей хореографа, создавшего для нее свои знаменитые балеты "Ромео и Джульетта", "Онегин", "Укрощение строптивой", "Жар-птица".

Марсия Хайде также сотрудничала с такими известными хореографами, как Кеннет Макмиллан, Морис Бежар, Джон Ноймайер. Работала почти со всеми крупнейшими труппами мира. Ее партнерами были Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Энтони Доуэл, Хорхе Донн и другие. За свою яркую жизнь в искусстве выдающаяся балерина и удостоена приза Benois de la danse в самой почетной номинации.

Стоит отметить, что автором статуэтки приза Benois de la danse, изображающей танцующую пару, является парижский скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа. Он же является автором статуэтки совместного российско-итальянского приза "Зеркало танца".

Звезды мирового балета станцуют в Большом

Завершится юбилейная церемония награждения гала-концертом под названием "Дефиле звезд Benois de la danse и новые лауреаты". Как всегда, программа выдержана на высоком мировом уровне. Впервые в юбилейном гала выступят сразу четыре этуали Парижской оперы.

Сюрпризом программы станет "ожившая" статуэтка Benois de la danse. Идея вдохнуть жизнь в символ приза пришла в голову его автору, скульптору Игорю Устинову. Хореографическую миниатюру в дар юбилею Бенуа сочинили балетмейстер Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий.

На следующий день, 31 мая, запланирован гала-концерт "Звезды Benois de la danse - лауреаты за четверть века". В исполнении лучших танцовщиков мира будет представлена хореография Ролана Пети, Мориса Бежара, Ханса ван Манена, Матса Эка, Уильяма Форсайта, Начо Дуато, Уэйна МакГрегора, Каролин Карлсон и других известных хореографов. Как сообщили организаторы, также будут показаны сочинения, созданные лауреатами Бенуа специально к юбилею. К примеру, Иван Васильев поставил дуэт, который исполнит со своей супругой Марией Виноградовой.

По традиции, сбор от гала-вечеров фестиваля Benois de la danse передается в виде персональной материальной помощи наиболее нуждающимся ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

Фестиваль Benois de la danse проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Информационным партнером выступает агентство ТАСС.