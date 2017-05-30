Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Журавский: управление "Русскими сезонами" будет передано некоммерческому фонду

Культура
30 мая, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Замглавы Минкультуры РФ заявил, что "некоммерческая организация обеспечит лучший фандрайзинг, чем государственное бюджетное учреждение"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Некоммерческие фонды займутся организацией следующих "Русских сезонов" за рубежом. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Интервью

Александр Журавский: "Русские Сезоны" в Японии формируют поле понимания двух наций

Перейти в раздел Интервью

"В проекте участвует большое количество учреждений культуры, которые высказывают совершенно правильные идеи о том, что государство не всегда является самым эффективным продюсером и управленцем. Часто некоммерческий фонд, некоммерческая организация обеспечит лучший фандрайзинг, чем государственное бюджетное учреждение, каковым является "Росконцерт" (организатор "сезонов" в Японии - прим. ТАСС)", - отметил Журавский.

По его словам, уже сейчас есть понимание, что "Русские сезоны" в Италии в 2018 году будут масштабнее мероприятий в Японии этого года, и "это требует и больше средств, и они не должны быть только бюджетными". "Правильный фандрайзинг, работа с меценатами - это большая серьезная деятельность, которую традиционно лучше осуществляют некоммерческие фонды", - подчеркнул замминистра, добавив, что ведомство, в свою очередь, и в дальнейшем будет выступать партнером проекта.

Сейчас Минкультуры РФ участвует в проекте на основе софинансирования, уточнил Журавский. По его оценке, доля ведомства не превышает 30-40% от общего бюджета. Как правило, это затраты на перелет в Японию и обратно, а также провоз декораций и частичная оплата гонораров. С японской стороны проект софинансируют местные продюсеры.

По данным организаторов "Русских сезонов", со следующего года к проекту присоединятся АНО "Русские сезоны" и специализированный фонд целевого капитала "Фонд "Русские сезоны".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Журавский, Александр Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую
2
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей
3
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
4
Один военнослужащий погиб в катастрофе Ан-26 под Саратовом
5
Суд приступит к рассмотрению иска Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
6
"Вживую страшнее": ураган в Москве глазами пользователей соцсетей
7
WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вести
Темы дня
Загрузка...
Реклама