Журавский: управление "Русскими сезонами" будет передано некоммерческому фонду

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Некоммерческие фонды займутся организацией следующих "Русских сезонов" за рубежом. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

"В проекте участвует большое количество учреждений культуры, которые высказывают совершенно правильные идеи о том, что государство не всегда является самым эффективным продюсером и управленцем. Часто некоммерческий фонд, некоммерческая организация обеспечит лучший фандрайзинг, чем государственное бюджетное учреждение, каковым является "Росконцерт" (организатор "сезонов" в Японии - прим. ТАСС)", - отметил Журавский.

По его словам, уже сейчас есть понимание, что "Русские сезоны" в Италии в 2018 году будут масштабнее мероприятий в Японии этого года, и "это требует и больше средств, и они не должны быть только бюджетными". "Правильный фандрайзинг, работа с меценатами - это большая серьезная деятельность, которую традиционно лучше осуществляют некоммерческие фонды", - подчеркнул замминистра, добавив, что ведомство, в свою очередь, и в дальнейшем будет выступать партнером проекта.

Сейчас Минкультуры РФ участвует в проекте на основе софинансирования, уточнил Журавский. По его оценке, доля ведомства не превышает 30-40% от общего бюджета. Как правило, это затраты на перелет в Японию и обратно, а также провоз декораций и частичная оплата гонораров. С японской стороны проект софинансируют местные продюсеры.

По данным организаторов "Русских сезонов", со следующего года к проекту присоединятся АНО "Русские сезоны" и специализированный фонд целевого капитала "Фонд "Русские сезоны".