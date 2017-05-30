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Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" попал в основной конкурс фестиваля в Карловых Варах

Культура
30 мая, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Эта кинолента также вошла в основную конкурсную программу сочинского "Кинотавра"

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия" попал в основную конкурсную программу международного фестиваля в Карловых Варах.

Об этом сообщается в аккаунте кинофестиваля в Twitter.

Фильм рассказывает о талантливом враче скорой помощи Олеге, который переживает кризис семейных отношений. Главные роли в картине исполняют Александр Яценко, с которым Хлебников уже работал на фильмах "Свободное плавание", "Долгая счастливая жизнь", и актриса театра Мастерской Петра Фоменко Ирина Горбачева. Съемки фильма проходили в Ярославле с октября по ноябрь 2016 года. Новая работа Хлебникова также вошла в основную конкурсную программу российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Всего в основной конкурсной программе кинофестиваля в Карловых Варах будут представлены 12 кинокартин. Так, помимо "Аритмии", в программу вошел фильм скончавшегося в 2014 году польского режиссера Кшиштова Краузе и завершенный его женой "Птицы поют в Кигали", рассказывающий о последствиях геноцида в Руанде.

В конкурс также попала историческая драма Георгия Овашвили "Хибула", фильм Вацлава Кадрнки "Маленький крестоносец", криминальный триллер Питера Бебьяка "Линия", фильм турецкого режиссера Онура Сайлака "Больше" и другие работы.

52-й кинофестиваль в Карловых Варах будет проходить с 30 июня по 8 июля.

Фильм по мотивам реальных историй

Сценарий ленты "Аритмия" основан на историях реальных врачей. Для этого Хлебников вместе с соавтором сценария Наталией Мещаниновой провел серию интервью с медиками скорой помощи из разных городов России. Также на съемочной площадке работал консультант - врач местной скорой помощи.

По словам Хлебникова, в фильме будет много разных случаев работы скорой помощи - от ложных вызовов до действительно сложных ситуаций, требующих быстрого реагирования и зачастую принятия сложного решения.

"Мне кажется, всегда интересно рассказывать про человека, когда знаешь, чем он занимается, потому что это очень большая часть жизни. В этом смысле я давно не видел на экране очень конкретных людей конкретных профессий. Нам не очень хотелось рассуждать в общем про медиков, мы хотели рассказать именно про человека скорой помощи. В этом и был наш интерес", - заключил Хлебников.

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