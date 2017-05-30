Балет Большого театра отправился на "Русские сезоны" в Японию

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправился в Японию на гастроли. Труппе предоставлена честь открыть фестиваль российской культуры "Русские сезоны".

Нынешние гастроли приурочены к 60-летнему юбилею первого японского турне балета Большого театра.

"Для Большого театра - честь открыть "Русские сезоны" в Японии", - сказал ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. При этом он подчеркнул, что "мало найдется таких коллективов, которые имеют право открыть столь престижный фестиваль". "И балет Большого театра, бесспорно, в их числе", - считает Урин. Он напомнил, что впервые балетная труппа ГАБТ выступила в Японии в 1957 году - ровно 60 лет назад.

"Бриллиантовые" гастроли

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали декларацию о мирном сотрудничестве. Уже через год с дружественным визитом в Японию была отправлена балетная труппа Большого театра. Гастроли прошли с огромным успехом, и с тех пор балет Большого стал желанным гостем в этой стране.

"По нашим подсчетам, балетная труппа ГАБТ выезжала на большие гастроли в Японию 17 раз, не считая самого первого визита, который состоялся 60 лет назад. Эта цифра позволяет именовать нынешнее турне "бриллиантовым", - сказал Урин. По его словам, гастроли пройдут с 1 по 19 июня и охватят пять городов - Хиросиму, Токио, Оцу, Сендай и Осаку. Что касается репертуара, то он, по словам гендиректора ГАБТ, формируется по согласованию с принимающей стороной, которой является компания Japan Arts.

"Так исторически сложилось, что ни одно наше турне в Японию не обходится без "Лебединого озера". Это та самая "визитная карточка" русского балета, которую должен увидеть каждый японский гражданин, считают в Стране восходящего солнца, - отметил руководитель ГАБТ. - Так что "Лебединое озеро" будет обязательно. К нему добавятся еще два наших замечательных балета - "Жизель" и "Пламя Парижа".

Главные партии в спектаклях исполнят звезды театра, в частности, Светлана Захарова, Ольга Смирнова, Екатерина Крысанова, Юлия Степанова, Денис Родькин, Владислав Лантратов, Семен Чудин, Артем Овчаренко, Игорь Цвирко, а также приглашенный премьер Иван Васильев. В турне примет участие оркестр Большого театра, дирижировать которым будет Павел Сорокин.

"В Японии любят Большой театр. Там совершенно уникальная публика, которая с особым теплом принимает наши спектакли, так что выступать перед такими зрителями - наивысшее удовольствие", - признался руководитель ГАБТ.

"Русские сезоны" стартуют в Токио

Главным событием турне станет открытие фестиваля "Русские сезоны", которое пройдет 4 июня в Токио в знаменитом зале Бункан Кайкан, где будет представлен балет "Жизель". В церемонии открытия примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно и министр культуры РФ Владимир Мединский, посол России в Японии Евгений Афанасьев, а также известные деятели искусства.

В этот день продемонстрируют фотоэкспозицию, посвященную 60-летнему юбилею со дня первых гастролей.

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом "перекрестного" года России и Японии, которым Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили 2018 год. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии. Ожидается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут более 3 млн человек.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых - Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени Пушкина, Академия русского балета имени Вагановой, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, ВМОМК имени Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

Как ранее сообщил Мединский, "Русские сезоны" станут ежегодным проектом. В следующем году они пройдут в Италии, в 2019 - в США, а в 2020 году с ними познакомятся жители Германии.