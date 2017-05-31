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На выставке в Генуе обнаружены поддельные работы художника Амедео Модильяни

Культура
31 мая, 18:38 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Прокуратура Италии начала расследование по данному факту. Сомнения по поводу аутентичности некоторых работ высказал тосканский коллекционер Карло Пепи

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РИМ, 31 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская прокуратура начала расследование по поводу выставления предполагаемых поддельных работ известного итальянского художника начала ХХ века Амедео Модильяни. Полотна представлены на экспозиции в Палаццо Дукале (Герцогском дворце) Генуи, одной из центральных выставочных площадок этого портового города.

Свои сомнения по поводу аутентичности некоторых работ, прибывших из разных зарубежных музеев и частных европейских и американских коллекций, высказал тосканский коллекционер Карло Пепи, сообщает в среду агентство ANSA. В частности, он привел суждение известного искусствоведа Марка Рестеллини, который указал, что около трети выставленных работ могут быть подделками. "Нам прекрасно известны эти произведения, и они - фальшивые. У нас имеется вся документация и научные доказательства", - написал специалист.

Выставка "Модильяни" открылась еще 16 марта и по плану должна продлиться до середины лета. Однако власти Ливорно, родного города художника, уже сняли с нее три экспоната из своего музея, которые являются подлинниками. Руководство Палаццо Дукале и компания Mondo Mostre Skira, крупнейший организатор выставок мирового уровня, назвали расследование "полезным" и выразили готовность к всестороннему сотрудничеству со следствием.

Амедео Модильяни (1884 - 1920) родился в Ливорно и умер в Париже, где провел большую часть жизни. Его творческий путь во многом связан с художниками Монмартра. Модильяни достаточно быстро обрел собственный стиль в живописи и скульптуре, который узнаваем по вытянутым формам женских голов. Живописных полотен он оставил немного, и это в основном портреты (в том числе, как предполагается, для одного из них моделью послужила Анна Ахматова, с которой художник познакомился в Париже во время ее свадебного путешествия с Николаем Гумилевым). Однако Модильяни оставил множество эскизов, в том числе для скульптуры, которой увлекался.

Модильяни получил настоящее признание лишь после преждевременной смерти от болезней, усугубленных не очень здоровым образом жизни. Его судьба и творчество всегда привлекают интерес исследователей и публики, поэтому в Италии часто организуются выставки, на которых все с новых сторон подается его гений. Модильяни - один и из самых подделываемых мастеров ХХ века. Несколько лет назад много шума наделала история, когда в одном из каналов Ливорно были обнаружены "статуи Модильяни". Многие авторитетные специалисты тогда всерьез подумали, что было найдено "неизвестное наследие" раннего Модильяни, которое меняло все представление о его творческом пути. Однако потом группа молодых художников призналась, что это была все лишь шутка: они выбросили в канал выполненные ими подделки в "стиле Модильяни", чтобы посмотреть, что будет.

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