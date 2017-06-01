Закон о введении субтитров для национальных фильмов вступает в силу в РФ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Закон об обязательном введении субтитров для национальных фильмов вступает в силу в России 1 июня.

"С 1 июня 2017 года национальные фильмы, получающие господдержку на производство или прокат, подлежат обязательному субтитрированию и тифлокомментированию лицом, получившим господдержку (за счет полученных на производство или прокат средств) в соответствии с требованиями, утверждаемыми Минкультуры России", - пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В рамках госпрограммы "Доступная среда" на сегодняшний момент осуществлено тифлокомментирование ( лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений - прим.ТАСС) и субтитрирование 38 полнометражных фильмов, включая 12 двухсерийных, итого 50 серий, отметили в Минкультуры.

Для каждого фильма была создана копия фильма для цифрового кинотеатрального показа в формате DCP, содержащая тифлокомментарий и субтитры для глухих, а также копия фильма в формате DVD с открытым тифлокомментарием и субтитрами для глухих. "Стоимость работ по изготовлению этих фильмов составила 26,310 млн. рублей, то есть в среднем 526,2 тыс. руб. за одну серию", - добавили в пресс- службе.

В частности, работа прошла над фильмами "Александр Невский" и "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна, "Берегись автомобиля", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс", "Служебный роман" Эльдара Рязанова, "Андрей Рублев" и "Зеркало" Андрея Тарковского, "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев" Леонида Гайдая, "Американская дочь" и "Зимний вечер в Гаграх" Карена Шахназарова, "Родня" Никиты Михалкова и другими. "Правообладатели этих фильмов - киностудия "Мосфильм" и Госфильмофонд обязуются по запросу кинотеатров и кинопрокатных организаций, а также телевизионных каналов, предоставлять для коммерческого и некоммерческого показа право их использования", - уточнили в Минкультуры. Также часть фильмов, снабженных субтитрами и тифлокомментариями, уже размещена в Интернете на официальных сайтах "Мосфильма", Госфильмофонда и на портале "КУЛЬТУРА.РФ".

Как пояснили в Министерстве культуры РФ, "с 1 января 2018 года демонстраторы фильмов обязаны обеспечивать условия доступности для инвалидов кинозалов и осуществлять показ субтитрированных и тифлокомментированных полнометражных национальных фильмов".