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Гитара Джерри Гарсиа продана за $1,9 млн на аукционе в США

Культура
1 июня, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Основатель группы Grateful Dead брал гитару, которую он называл "Волк", во все мировые туры

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Материал из 1 страницы
Гитара "Волк" принадлежавшая основателю американской рок-группы Grateful Dead Джерри Гарсиа

Гитара "Волк", принадлежавшая основателю американской рок-группы Grateful Dead Джерри Гарсиа

© REUTERS/Brendan McDermid

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Гитара Джерри Гарсиа, основателя американской рок-группы Grateful Dead, была продана за $1,9 млн на благотворительном аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство AP.

Гарсиа брал эту гитару, которую он называл "Волк", во все мировые туры. В первый раз он играл на ней в 1973 году на нью-йоркском концерте группы. В нижней части инструмента имеется небольшое изображение волка с высунутым языком.

В 2002 году музыкант и режиссер Дэниэл Притцкер приобрел гитару Джерри Гарсиа на аукционе за $790 тыс. По словам Притцкера, для него было счастьем играть на ней на протяжении 15 лет, но теперь для "Волка" пришло время принести пользу, поэтому он пожертвовал ее для благотворительного аукциона.

Джерри Гарсиа (1942 - 1995) - американский певец и гитарист, основатель группы Grateful Dead, игравшей в жанре психоделического рока и пользовавшейся популярностью на рубеже 1960-70-х годов.

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