Песни Евгения Доги прозвучат в Кремлевском дворце в честь его юбилея

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Звезды отечественной эстрады соберутся в Государственном Кремлевском дворце, чтобы поздравить с 80-летием композитора, автора музыки к кинофильмам "Мой ласковый и нежный зверь" и "Табор уходит в небо", народного артиста СССР Евгения Доги.
Поздравить юбиляра придут Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Екатерина Гусева, Леонид Серебренников, Нина Шацкая, Зара, Академический большой хор "Мастера хорового пения" и многие другие.
В беседе с ТАСС Дога отметил, что вечер не будет привычными "именинами" - "это будет концерт со всеми соответствующими правилами". Песни композитора прозвучат в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".
По словам Доги, "задача не только себя показать - очень важно, чтобы на сцену выходили дети, такое выступление в Кремле останется в их памяти на всю жизнь". В этот раз на сцену выйдут участники театр-студии "Непоседы", финалистка шоу "Голос. Дети" Ева Тимуш и другие восходящие звезды.
Герой вечера также будет участвовать в концерте "наряду со всеми артистами" и сыграет для гостей.
Композитор отметил свое 80-летие 1 марта. Концерт в Кремлевском дворце станет официальной частью торжеств.