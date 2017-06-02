Фестиваль искусств "Вишневый сад" стартует в США туром Хиблы Герзмавы и "Виртуозов Москвы"

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Пятый фестиваль искусств "Вишневый сад" стартует в США масштабным концертным туром по Северной Америке прославленной российской оперной певицы Хиблы Герзмавы и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова. Как сообщила ТАСС президент компании "Маэстро Артист" и продюсер фестиваля Мария Шкловер, первый концерт состоится в пятницу в театре "Катлер Маджестик" (Cutler Majestic Theater) города Бостон (штат Массачусетс).

Герзмава, Спиваков и пятнадцатилетняя виолончелистка

В программе выступления солистки Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко и Метрополитен-опера Хиблы Герзмавы и оркестра "Виртуозы Москвы" прозвучат известные арии из опер, классические оркестровые произведения В. А. Моцарта, Дмитрия Шостаковича, Эдварда Грига, В. Беллини, Дж. Верди и других композиторов. Солисткой нескольких оркестровых номеров выступит пятнадцатилетняя израильская виолончелистка Даниэль Акта.

В рамках тура музыканты посетят шесть северо-американских городов. В субботу, 3 июня они дадут концерт в столице Соединенных Штатов, Вашингтоне, 4 июня, в воскресенье музыканты выступят в Чикаго (штат Иллинойс), а 7 июня, в среду - в Нью-Йорке на сцене знаменитого Карнеги-холла. 10 июня российских музыкантов ожидают в Лос-Анджелесе, а на следующий день - в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Как рассказала организатор фестиваля, тур Хиблы Герзмавы и "Виртуозов Москвы" готовился довольно продолжительное время. "И в этом году, когда фестивалю исполняется пять лет, мы очень рады, что именно эти музыканты и этот оркестр - "Виртуозы Москвы" - откроет наш первый юбилей", - отметила она.

"Дядя Ваня" и "Вишневый сад"

Фестиваль "Вишневый сад" по уже сложившейся традиции будет представлен и театральной постановкой. В этом году американской публике покажут пьесу А. П. Чехова "Дядя Ваня", которую привезет Государственный академический театр имени Вахтангова.

"Чехов для фестиваля всегда очень символичен, - пояснила Мария Шкловер. - Он и называется "Вишневый сад", и одна из основных задач фестиваля - продвигать на северо-американских просторах нашу вечную классику. Когда я увидела постановку Римаса Туминаса, то сразу влюбилась в эту пьесу: здесь совершенно гениальные актеры, потрясающая режиссура, поэтому мы с большим удовольствием пригласили их на фестиваль".

В пьесе будут задействованы актеры Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Владимир Вдовиченков и другие. Театр даст шесть спектаклей с 15 по 21 июня на сцене Нью-Йоркского театра "Сити-центр" (New York City Center).

Зрителями фестиваля стали 87 тыс. человек

За прошедшие четыре года зрителями фестиваля "Вишневый сад", как сообщила Мария Шкловер, стали уже 87 тысяч человек. "При этом стабильно, около 30% нашей публики - это исконно американские граждане, а не только русскоязычные американцы, - отметила она. - Все наши театральные постановки идут на русском языке, но с английскими субтитрами, а театралы всегда любят ходить на классические спектакли, причем особой их любовью пользуется именно Чехов".

"В то же время мы не ставим перед собой задачи привлечь на фестиваль как можно больше англоязычной публики, - подчеркнула собеседница агентства. - Наша основная цель - продвигать русскую культуру и искусство, привозить в Америку самое лучшее, самое новое и интересное из России. И я надеюсь, что таким образом нам удастся вырастить новое поколение американских зрителей, которые любят русскую культуру, театр, музыку".