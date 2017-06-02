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Театр балета Бориса Эйфмана в честь сорокалетия даст серию спектаклей в Нью-Йорке

Культура
2 июня, 7:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

Гастроли проходят в рамках большого североамериканского тура, посвященного сорокалетию основания труппы

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представит целую серию спектаклей в Нью- Йорке. Гастроли проходят в рамках большого североамериканского тура, посвященного сорокалетию основания труппы. Об этом в беседе с корреспондетом ТАСС сообщил организатор тура, продюсер и импресарио Сергей Данилян.

Выступления артистов театра пройдут на нью-йоркской сцене "Сити-центр" (New York City Center), где для американской публики будет представлена новая хореографическая версия знаменитого балета "Красная Жизель" (2, 3 и 4 июня), а также прошлогодняя премьера "Чайковский. PRO et CONTRA" (9, 10 и 11 июня). Как напомнил Данилян, именно в "Сити-центр" театр Эйфмана дебютировал во время первых американских гастролей в 1998 году. Тогда режиссер выбрал для этой сцены "Красную Жизель" (первоначальную версию) и спектакль "Чайковский" (предшественник нынешней постановки), вызвавшие огромный интерес американской прессы, многих театров и публики. Именно балетами "Красная Жизель" и "Чайковский" коллектив решил отметить в Нью-Йорке и свое сорокалетие.

"Конечно, это уже не спектакли двадцатилетней давности, - заметил импресарио, - За эти годы сменились поколения артистов, и новые актеры, а также сам мастер вдохнули в балет новую жизнь". "С того времени, когда театр Эйфмана впервые показал Америке практически весь действующий репертуар, прошло много лет, - вспоминает Данилян, - Но труппа талантливых артистов всегда с особым трепетом ожидает встречи с американской публикой".

По его словам, в этот раз зрителями балета станут не только нью-йоркские любители танцевального искусства, но и жители соседних штатов, которые специально приедут в Нью-Йорк на встречу с театром Эйфмана. Как заметил импресарио, искушенный зритель всегда видит и чувствует в постановках этого театра как присущие ему психологизм, эмоциональность и виртуозность исполнения, так и дух Санкт-Петербурга - "города, вдохновляющего на великие свершения, города, где мечты превращаются в реальность".

Североамериканский тур театра Бориса Эйфмана начался еще в мае. В течение месяца актеры с триумфом выступили в Торонто (Канада), Миннеаполисе (штат Миннесота), Чикаго (Иллинойс) и Бостоне (Массачусетс).

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета создан Борисом Эйфманом в 1977 году как авторский, режиссерский театр, экспериментальная лаборатория одного хореографа. Первые спектакли - "Двухголосие" и "Бумеранг" - принесли театру зрительский успех и заставили критиков говорить о новых тенденциях в российском балетном искусстве. С тех пор в репертуаре театра появляется все больше балетов, драматургической основой которых становятся произведения мировой классической литературы.

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