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Премьер Японии 4 июня посмотрит балет "Жизель" в исполнении труппы Большого

Культура
2 июня, 16:59 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом перекрестного года России и Японии, которым президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили 2018 год

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ТОКИО, 2 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует 4 июня посетить токийский концертный зал "Токио Бунка Кайкан", где в рамках церемонии открытия "Русских сезонов" труппа Большого театра выступит с легендарным балетом "Жизель". Как передает агентство Kyodo, глава правительства насладится зрелищем в компании вице-премьера РФ Ольги Голодец.

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом перекрестного года России и Японии, которым президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили 2018 год. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут более 3 млн человек.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых - Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

Как ранее сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, "Русские сезоны" станут ежегодным проектом. В следующем году они пройдут в Италии, в 2019 - в США, а в 2020 году с ними познакомятся жители Германии.

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Персоны
Абэ, Синдзо Голодец, Ольга Юрьевна Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
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