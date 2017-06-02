В Хиросиме "Лебединым озером" открылись юбилейные гастроли балета Большого театра

ХИРОСИМА (Япония), 2 июня. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Спектаклем на музыку Чайковского в хореографической редакции Юрия Григоровича открылись юбилейные (так называемые бриллиантовые) гастроли Большого балета, приуроченные к 60-летию первого японского турне российской труппы.

"Бриллиантовый" тур балета Большого театра стартовал на сцене двухтысячеместного концертного зала Бунка Гакуэн в Хиросиме. В главных партиях выступили Юлия Степанова (Одетта-Одиллия), Артем Овчаренко (Принц Зигфрид), Михаил Крючков (Злой гений).

"Работа началась. Мы открыли "бриллиантовые" гастроли", - констатировал в беседе с ТАСС руководитель балета Большого театра Махар Вазиев, напомнив, что в течение 60 лет Большой балет регулярно ездит в Японию, сотрудничая с компанией Japan Arts. Гастроли продлятся до 19 июня и пройдут в пяти городах - Хиросиме, Токио, Оцу, Сендае и Осаке, где в общей сложности будет дано 15 представлений.

"Первый спектакль - самый сложный", - признал Вазиев, возвращаясь к теме "Лебединого озера". "Но, мне кажется, его достойно провели актеры, я доволен и Юлей Степановой, и Артемом Овчаренко, и Мишей Крючковым, и артистами кордебалета. После длительного перелета и смены часовых поясов через день выйти на балетную сцену очень непросто. И то, что делают наши артисты в таких условиях, свидетельствует об уровне балетной компании, которым я доволен", - сказал он.

Большой балет откроет "Русские сезоны"

Следующим спектаклем в афише значится "Жизель", который покажут 4 июня в Токио в знаменитом зале Бункан Кайкан, где состоится открытие "Русских сезонов" в Японии. Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом "перекрестного" года России и Японии, которым Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили 2018 год. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут более 3 миллионов человек.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых - Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю. Никулина, Театр драмы имени Пушкина, Академия Русского балета имени Вагановой, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, ВМОМК имени Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

Как ранее сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, "Русские сезоны" станут ежегодным проектом. В следующем году они пройдут в Италии, в 2019 - в США, а в 2020 - в Германии.