МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ Михаил Державин прошел плановой осмотр в больнице, никаких серьезных проблем со здоровьем у него нет. Об этом ТАСС рассказали в окружении актера.

Ранее СМИ сообщили, что Михаила Державина доставили в реанимацию одной из столичных клиник с диагнозом инфаркт.

"Все люди иногда ходят по врачам, никакого инфаркта у Михаила Михайловича близко нет, это был плановый осмотр в больнице, - сказал собеседник агентства. - Все нормально, все в порядке, плановый осмотр".

Михаилу Державину 80 лет. Он - актер московского Театра Сатиры, снимался в "Кабачке 13 стульев". Самые известные фильмы с его участием - "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Жених из Майами" и другие.