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"Балтийские музыкальные сезоны" открываются в Юрмале

Культура
3 июня, 15:43 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Задача фестиваля классической и симфонической музыки состоит в том, чтобы сделать из города центр летней культурной жизни не только Латвии, но и всего региона

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РИГА, 3 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. В латвийском городе-курорте Юрмала 3 июня стартует фестиваль классической и симфонической музыки "Балтийские музыкальные сезоны", который соберет на сцене "Дзинтари" мировых звезд. Среди гостей - пианист-виртуоз Денис Мацуев, оперные певицы Хибла Герзмава, Элина Гаранча и Кристина Ополайс, а также один из выдающихся дирижеров современности Риккардо Мути.

Как рассказал корреспонденту ТАСС один из организаторов мероприятия Александр Гафин, задача смотра - сделать из Юрмалы центр летней культурной жизни не только Латвии, но и всего региона. "Латвия, а летняя Юрмала в особенности, достаточно избалована музыкой. В последние годы в этом рейтинге всегда больше побеждала некая развлекательная тематика и шоу-бизнес. Однако классическая и симфоническая музыка вызывает не меньший интерес у людей и желание послушать. Для того, чтобы разнообразить культурную жизнь страны и сделать ее богаче, мы и придумали проводить здесь "Балтийские музыкальные сезоны", - отметил он. "Наша цель - уровнять любителей современной эстрадной музыки и классической. Мы хотим популяризировать классическую музыку, популяризировать Юрмалу и Латвию как музыкальную страну", - добавил он.

Мировые звезды в Юрмале

Программа "Балтийских сезонов" откроется выступлением итальянского дирижера Риккардо Мути и молодежного симфонического оркестра имени Луиджи Керубини. В летней фестивальной программе также два концерта пианиста Дениса Мацуева, выступление оперных певец Хиблы Герзмавы и Элины Гаранчи.

Впервые в Латвии дадут концерт американские певцы - сопрано Сара Кобурн и тенор Лоуренс Браунли. Серия концертов продолжится выступлениями Кристины Ополайс и одного из ведущих скрипачей мира Джошуа Белла. Завершится смотр 3 сентября концертом известного трубача Криса Ботти.

Переезд в Ригу

Осенью же "Балтийские сезоны" не закончатся, а продолжатся, поменяв место прописки с юрмальской на рижскую. "Мы не ограничиваемся только летними концертами в "Дзинтари". Мы хотим, чтобы они проходили круглый год. Уже в октябре мы планируем концерт известного молодого дирижера Теодора Курентзиса, который выступит в Домском соборе в рамках своего тура по Прибалтике. Мы также ведем переговоры с труппой Мориса Бежара из Лозанны, чтобы они зимой приехали в Латвию с гастролями. В дальнейшем мы хотим разнообразить наш проект балетом и театральными постановками, поэтому наших зрителей ждет впереди много интересного", - отметил Гафин.

Организатором фестиваля выступил одноименный фонд "Балтийские музыкальные сезоны". Его учредителями являются российские и латвийские меценаты и предприниматели.

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