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РЕПИНО /Ленинградская область/, 3 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил новый концертный зал в поселке Репино Ленинградской области, который ему представил дирижер Валерий Гергиев.
Российскому лидеру представили зрительный зал, построенный в соответствии с новейшими технологиями и вмещающий до 300 зрителей. Общая его площадь - 315 кв. м, все его внутреннее убранство выполнено из дерева.
После осмотра зала Путин послушал несколько произведений в исполнении оркестра под руководством Гергиева, за дирижерский пульт встал концертмейстер и дирижер Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи.
Во время выступления оркестра Путин и Гергиев обменивались репликами. После за дирижерский пульт встал сам маэстро. После концерта Гергиев показал президенту РФ несколько старинных музыкальных инструментов.
Архитектор новой концертной площадки - французский мастер Ксавье Фабр. Над созданием уникальной акустической системы зала работал всемирно известный инженер акустического проектирования Ясухиса Тойота, создавший акустику Концертного зала Мариинского театра и строящегося концертного зала "Зарядье" в Москве.
Работа новой концертной площадки будет ориентирована на детей и юношество, пенсионеров и ветеранов, а также на малоимущие слои населения. Разработка концертных программ и планирование мероприятий будет осуществляться совместно с Мариинским театром и Фондом Валерия Гергиева при поддержке и по согласованию с министерством культуры и министерством образования Российской Федерации. В частности, новую сцену предполагается задействовать под этапы подготовки к Международному конкурсу им. Чайковского - от первых выступлений юных виртуозов, до концертов лауреатов и обладателей Гран-при конкурса.