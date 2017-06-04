"Жизель" Большого театра откроет "Русские сезоны" в Японии

ТОКИО, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет "Жизель" в исполнении артистов Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) откроет в воскресенье "Русские сезоны" в Японии. Спектакль на музыку Адольфа Адана в хореографической версии народного артиста СССР Юрия Григоровича покажут в зале "Токио Бунка Кайкан", сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"Примечательно, что в один день состоятся два представления "Жизели" - дневное и вечернее, причем с разным составом исполнителей, - уточнила собеседница агентства. - В дневном представлении в главных партиях выступят Евгения Образцова (Жизель), Игорь Цвирко (Граф Альберт), Янина Париенко (Мирта). Вечером в тех же ролях предстанут соответственно Светлана Захарова, Денис Родькин и Юлия Степанова".

Прежде чем состав вечернего представления "Жизели" появится на подмостках "Токио Бунка Кайкан", здесь пройдет торжественная церемония открытия "Русских сезонов" в Японии, в которой, как ожидается, примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом перекрестного года России и Японии, которым президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили 2018 год.

Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут свыше 3 миллионов человек.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М. И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

"Бриллиантовый" японский тур Большого балета

Как ранее заявил ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, "для Большого театра - честь открыть "Русские сезоны" в Японии". При этом он подчеркнул, что "мало найдется таких коллективов, которые имеют право открыть столь престижный фестиваль". "И балет Большого театра, бесспорно, в их числе", - считает Урин. Он напомнил, что впервые балетная труппа ГАБТ выступила в Стране восходящего солнца в 1957 году, то есть ровно 60 лет назад.

"Эта цифра позволяет именовать нынешнее турне "бриллиантовым", - констатировал гендиректор ГАБТ.

Гастроли со столь громким названием стартовали 2 июня в Хиросиме, где был показан балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" в хореографической редакции Юрия Григоровича. Спектакль имел большой успех, финальная овация продлилась почти 10 минут.

В воскресенье гастрольную эстафету продолжит "Жизель", которую в Токио станцуют трижды. А с 7 до 12 июня на сцене японской столицы будет идти "Лебединое озеро". Показ балета "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского, также включенного в афишу гастролей, начнется 10 июня в городе Оцу, затем этот спектакль дважды представят в Токио.

Зрители Сендая увидят 16 июня "Лебединое озеро, а в Осаке 17 июня покажут "Жизель" и опять же "Лебединое озеро", которым 18 июня завершится "бриллиантовый" тур Большого балета.

В общей сложности на гастроли в Японию, которые пройдут в пяти городах, выехали 235 участников турне, в числе которых артисты балета и оркестра, а также руководящие и технические сотрудники ГАБТ. По традиции гастроли проводятся в сотрудничестве с компанией Japan Arts.