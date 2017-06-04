Реквием по Евгению Евтушенко представят в Московской консерватории

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Концерт "Евгений Евтушенко в симфонической музыке" пройдет в воскресенье в Большом зале Московской консерватории. Премьерой вечера станет произведение "Страсти по корриде" Лоры Квинт, написанное по заказу поэта перед его смертью, сообщил продюсер Сергей Винников.

"Симфоническую поэму "Страсти по корриде" Лора Квинт написала по заказу Евгения Александровича. Мы искали музыку к его стихам, и я дал ему на выбор несколько анонимных отрывков разных композиторов, которые, как мне казалось, могут его заинтересовать. Он просил "мясо, Испанию, запах Мадрида", и очень удивился, что именно такое произведение написала женщина", - рассказал Винников.

Между Евтушенко и Квинт завязался "любовный роман в письмах", поэт даже признался, что они "из одной книжки", отметил продюсер.

"Лора писала музыку, не подозревая, что, по сути, это будет реквием Евгению Александровичу, который он сам заказал: "Страсти по корриде" заканчиваются торжественным похоронным шествием", - пояснил собеседник агентства. Подразумевалось, что поэт сам зачитает свои стихи в конце мелодии.

На вечере также прозвучит 13-я симфония Шостаковича, написанная к поэме Евтушенко "Бабий Яр". "Это произведение очень редко исполняется, потому что в нем должен принимать участие хор из 60 басов. Такой коллектив сложно собрать", - пояснил Винников. Основу хора составят артисты Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова.

Вечер пройдет в рамках акции "Мой Евтушенко", инициированной Институтом современного искусства. Ее продолжением станет музыкально-поэтический спектакль "Если будет Россия, значит, буду и я" 13 июня в Государственном Кремлевском дворце. Перед глазами зрителей будет создаваться книга жизни поэта, отображающая все основные вехи в его судьбе как части судьбы большой страны под названием "Россия". В спектакле, наряду со ставшими уже легендарными, прозвучат и новые произведения, созданные Евтушенко в последние годы, а на главную сцену страны выйдут популярные исполнители - Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Градский, Надежда Бабкина, Дмитрий Харатьян и многие другие.

Из биографии

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.

Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.