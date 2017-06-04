Российскому пианисту вручили в Гаване престижную музыкальную премию Cubadisco

ГАВАНА, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Престижная музыкальная премия Cubadisco была вручена в субботу в Гаване российскому пианисту Александру Мутузкину. Россиянин был удостоен награды за CD-диск "Россия играет кубинские ритмы" (Rusia ante la rtmica cubana), на котором записаны более 20 произведений кубинских композиторов в его исполнении.

"Кубинская музыка стала для меня в свое время большим открытием. Впервые я побывал в Гаване в 2002 году, а три года назад я дал здесь, в Соборе Святого Франциска Ассизского, сольный концерт, на котором исполнил произведения разных кубинских композиторов. Диск "Россия играет кубинские ритмы" - как раз и есть запись того концерта", - рассказал корр. ТАСС лауреат премии.

Высшая награда индустрии звукозаписи

Премия Cubadisco является самой высокой наградой кубинской индустрии звукозаписи и вручается в разных категориях. В этом году гран-при досталось кубинскому дуэту Buena Fe за диск Sobreviviente ("Оставшийся в живых").

На диске Александра Мутузкина, получившем премию в международной категории, записаны произведения таких известных кубинских композиторов, как Амадео Рольдан Гардес, Алехандро Гарсиа Катурла, Лео Брауэр, Арольд Граматхес, Хуан Пиньера, Роберто Валера, Гидо Лопес- Гавилан, Эрнан Лопес-Нусса.

"Я был поражен тем, что у русского музыканта появилось желание разобраться в кубинской музыке, ее особенных ритмах. Александру это превосходно удалось", - отметил, вручая Мутузкину награду, президент премии Cubadisco Хорхе Гомес Барранко.

Диск "Россия играет кубинские ритмы" выпущен студиями звукозаписи Colibr и La Ceiba при содействии кубинского Центра музыкального наследия Эстебана Саласа. "Этот диск был записан вживую, прямо на концерте, и представляет собой антологию современной кубинской музыки для фортепиано", - рассказала директор центра Мириам Эскудеро.

В субботу Александр Мутузкин не только получил премию, но и порадовал кубинскую публику еще одним концертом. В Соборе Святого Франциска, расположенном в самом сердце Старой Гаваны, он играл исключительно кубинскую музыку, в том числе некоторые из произведений, записанных на диске. Присутствовавшие в зале композиторы Хуан Пиньера и Роберто Валера остались очень довольны исполнением своих сочинений. Большое впечатление на публику произвели "Пять этюдов" Пиньеры, которые Мутузкин виртуозно исполнил одной правой рукой.

"К сожалению, кубинская музыка не настолько знаменита в мире, как она того заслуживает. Куба - маленький остров, но здесь есть огромное количество талантливых композиторов и музыкантов, и каждый из них совершенно индивидуален", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС 37-летний россиянин.

В 2015 году премии Cubadisco были удостоены российский музыкант Стас Намин, а также Московская консерватория имени П. И. Чайковского, из стен которой вышли многие талантливые кубинские артисты.

Выпускник Манхэттенской музыкальной школы

Александр Мутузкин родился в Нижнем Новгороде в музыкальной семье: мама - пианистка, папа - кларнетист, брат - флейтист. Россиянин учился у известного американского пианиста и педагога кубинского происхождения Саломона Гадлеса Миковски в знаменитой Манхэттенской музыкальной школе, а несколько лет назад сам стал там преподавать.

Мутузкин - победитель конкурсов в Нью-Йорке и Тель- Авиве, Кливленде и Монреале, Барселоне и Копенгагене, Шанхае и Андорре, Новом Орлеане и многих других городах. Музыкант объездил с гастролями весь мир, а совсем недавно был в России - входил в жюри Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева.

Встреча молодых пианистов в Гаване

Концерт Александра Мутузкина в Соборе Святого Франциска состоялся в рамках Международной встречи молодых пианистов, которая в эти дни проходит в Гаване. В этом году россиянину выпала честь открыть этот музыкальный форум. 31 мая на одной из самых престижных концертных площадок города - в Театре имени национального героя Кубы Хосе Марти - он блестяще исполнил в сопровождении Национального симфонического оркестра Кубы фортепианные концерты №1 и №2 Сергея Рахманинова.

Встреча молодых пианистов организована Историческим бюро Гаваны и продлится до 7 июня. Вдохновителем и художественным руководителем гаванского музыкального форума является Саломон Гадлес Миковски. В фестивале принимают участие 14 музыкантов из России, Украины, Болгарии, Китая, Франции, Израиля, Чехии и Кубы. Почти все они - выпускники Манхэттенской музыкальной школы класса профессора Миковски.