Умер писатель Хуан Гойтисоло

МАДРИД, 4 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанский писатель и журналист Хуан Гойтисоло умер в возрасте 86 лет в Марракеше. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, в последние месяцы здоровье писателя было очень слабым, несколько раз его госпитализировали. Точная причина его смерти не сообщается.

Хуан Гойтисоло родился 6 января 1931 года в Барселоне. На его счету множество рассказов и новелл. Среди наиболее известных - "Ловкость рук" (Juegos de manos, 1954), "Печаль в раю" (Duelo en el Paraiso, 1955), "Особые приметы" (Senas de identidad, 1966).

Как журналист Гойтисоло сотрудничал с газетой El Pais и писал репортажи о событиях в Чечне. В 2014 году он стал обладателем литературной премии Мигеля де Сервантеса.