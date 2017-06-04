Мединский представил на Красной площади учебник "Военная история России"

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский представил в воскресенье в рамках фестиваля "Красная площадь" учебник "Военная история России" и прочитал лекцию по истории. Выступление министра вызвало огромный интерес в павильоне "Отечественная история".
Мединский сообщил, что учебник написала группа ученых, а ему "выпала честь выступить в качестве главного редактора", пояснив, что учебник представляет не просто "линейную историю", составители старались представить ход событий, который "соотносился с мировой историей и европейской".
Учебник рекомендован для учащихся 6-11 классов в качестве дополнительного пособия, добавил министр. "Его должно быть интересно читать, не менее интересно, чем художественную литературу. Будем делать мультимедийную версию, версию для смартфонов", - сказал глава Минкультуры РФ.
Мединский выразил надежду, что учебник "будет интересен всем школьникам".
Главный книжный фестиваль года "Красная площадь" открылся 3 июня в самом сердце Москвы, литературный праздник продлится до 6 июня.