В Москве открылся музыкальный фестиваль "Мой Евтушенко"

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Тринадцатая симфония Дмитрия Шостаковича и премьера "Страсти по корриде" Лоры Квинт прозвучали на вечере "Евгений Евтушенко в симфонической музыке" в Большом зале Московской консерватории.

Вечер открылся минутой молчания в память о Евтушенко, в зале присутствовали вдова и сестра поэта.

"Сейчас именно Евгений Александрович должен был читать свои стихи, но жизнь, увы, внесла свои коррективы", - сказал ведущий концерта, заслуженный артист России Владимир Скворцов.

В первом отделении прозвучала редкая 13-я симфония Шостаковича, написанная к поэме Евтушенко "Бабий Яр". Ее исполнил Государственный симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением Дмитрия Юровского и сводный хор басов - артисты Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова и Московского мужского камерного хора.

Премьера вечера

Второе отделение было посвящено поэме Евтушенко "Коррида" и написанному к ней сочинению Квинт. Композитор отметила, что симфония "Страсти по корриде" была написана в рекордный срок - за 20 дней - по заказу самого поэта, который не дожил до премьеры.

"Сначала я отказалась писать это произведение - я театральный композитор, оратории и кантаты никогда не писала по убеждению. Но продюсер убедил тем, что Евгений Александрович из анонимных отрывков выбрал именно мой. Так что вдохновлялась стихами и неизбежностью, беспокоило и соседство в концерте с Шостаковичем", - призналась в беседе с ТАСС Квинт.

"Мой Евтушенко"

Вечер дал старт музыкальному фестивалю "Мой Евтушенко", который изначально был запланирован как празднование 85-летия поэта. Последней волей Евтушенко было желание, чтобы все запланированные программы обязательно состоялись и без него.

Начало проекту было положено 10 апреля, когда стартовала народная акция в соцсетях #МойЕвтушенко.

Продолжением фестиваля станет музыкально-поэтический спектакль "Если будет Россия, значит, буду и я" 13 июня в Государственном Кремлевском дворце. Перед глазами зрителей будет создаваться книга жизни поэта, отображающая основные вехи в его судьбе как части судьбы большой страны под названием "Россия". В спектакле, наряду со ставшими уже легендарными, прозвучат и новые произведения, созданные Евтушенко в последние годы, а на главную сцену страны выйдут популярные исполнители - Лев Лещенко, Игорь Николаев, Дмитрий Харатьян, Сергей Безруков и многие другие.

Из биографии

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.

Поэт родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.