Голодец: "Жизель" Большого театра дала высокий старт "Русским сезонам" в Японии

ТОКИО, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Адольфа Адана "Жизель" в исполнении Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) дал высокий старт "Русским сезонам", открывшимся в воскресенье в Японии, в зале "Токио Бунка Кайкан". Такое мнение в интервью ТАСС высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец по окончании спектакля, завершившегося 10-минутной овацией до отказа заполненного зала, рассчитанного на 2400 мест.

Главные партии в балете, который прошел в хореографической редакции народного артиста СССР Юрия Григоровича, исполнили прима Большого Светлана Захарова и премьер труппы Денис Родькин.

"Блестяще, недосягаемо ни для кого, - поделилась своим впечатлением с агентством Голодец. - Я очень горжусь нашим Большим театром, потому что задан такой уровень, такая нота взята в "Русских сезонах", которая не под силу никому. Мы очень удовлетворены открытием".

"Особая честь была для нас, что сам премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил "Жизель", я видела, что ему тоже очень понравилось", - сказала Голодец.

Красная ленточка

Началась церемония открытия "Русских сезонов" с перерезания традиционной красной ленточки, вдоль которой в фойе "Токио Бунка Кайкан" выстроились восемь человек, в числе которых, в частности, были статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, его японский коллега заместитель министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Рёхэй Мията, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев и другие авторитетные лица.

"Сегодня мы станем свидетелями открытия "Русских сезонов", - начал Журавский. - Это масштабный проект, в рамках которого российские артисты в течение года будут радовать своим искусством японскую публику. Первым будет Большой театр, который представит балет "Жизель", а также выставку, посвященную 60-летию первых японских гастролей балета ГАБТ, состоявшихся в 1957 году".

Со своей стороны, заместитель японского министра культуры Мията отметил, что "в последнее время регулярные контакты на высшем уровне свидетельствуют об укреплении отношений". "Мы с большим уважением приветствуем проект "Русские сезоны", для нас большое значение имеет то, что он впервые проводится в Японии", - добавил заместитель японского министра. По его словам, сейчас более 400 тысяч японцев занимаются балетом, для них гастроли Большого театра - большой стимул.

Затем участники церемонии, вооружившись ножницами, дружно перерезали красную ленточку, пригласив собравшихся в фойе, где развернута выставка, посвященная 60-летию первых гастролей Большого театра в Японии.

Приветственные речи

Церемония продолжилась в зрительном зале, на сцене которого перед закрытым занавесом выступила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Россия придает большое значение сотрудничеству с Японией. Об этом свидетельствуют встречи на высшем уровне", - сказала она, отметив, что "эти контакты положили начало новому витку отношений между Россией и Японией".

Голодец добавила, что Россия славилась "Русскими сезонами", и "теперь эта традиция возобновилась". "Для нас очень важно, что это произошло именно в Японии. Мне очень приятно, что мы открываем "Русские сезоны" балетом "Жизель" в исполнении артистов Большого театра" , - заключила она.

Следующим речь держал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "От всей души приветствую открытие "Русских сезонов", - сказал он. "Сегодня мы посмотрим "Жизель" в исполнении балета Большого театра, я сам горю желанием поскорее увидеть этот спектакль, поэтому сделаю речь как можно короче", - заверил японский премьер-министр.

Отметив, что Япония стала первой страной проведения "Русских сезонов" в мире, Абэ признал, что "это свидетельствует о проявлении желания президента РФ Владимира Путина еще более активно развивать культурные обмены с Японией".

"Я это желание от всей души приветствую", - подчеркнул японский премьер. Со своей стороны, он пообещал "придавать большое значение культурным и гуманитарным обменам между Японией и Россией". "Мне кажется, что в российской культуре есть многое, что находит отклик в эстетическом восприятии мира в Японии", - заявил премьер-министр. Он также отметил, что в 2018 году намечено проведение "года Японии в России" и "года России в Японии", назвав это уникальным шансом в еще большем масштабе достичь шага вперед в культурных обменах двух стран.

Отклики зрителей

После этой преамбулы занавес раздвинулся, и на сцене появилась "Жизель". Спектакль, продолжавшийся чуть более двух часов, завершился овацией.

"Японские зрители в восторге, - поделился своим впечатлением с ТАСС присутствовавший на спектакле режиссер Андрей Кончаловский. "Я сам жду встречи с японским зрителем", - продолжил он. В понедельник, 5 июня, в рамках "Русских сезонов" состоится показ нового фильма Кончаловского "Рай".

"Япония очень влияет на русскую культуру, а русская культура оказывает воздействие на японскую, это процесс обоюдный", - убежден режиссер. "Недаром великий Акиро Куросава ставил в кино и Достоевского, и Горького, а я у него учусь", - заметил Кончаловский.

Особым зрителем в этот вечер был известный скрипач Вадим Репин. "У меня сейчас гастроли в Японии, - поделился музыкант с ТАСС. - Но сегодня нет концерта, и я, естественно, пришел поддержать супругу Светлану Захарову. Хотя она никогда "не халтурит", всегда а работает на полную отдачу сил", - заявил Репин.

Одним словом ограничился гендиректор ГАБТ Владимир Урин. "Молодцы", - похвалил он артистов, придя за кулисы после окончания спектакля.

"Бриллиантовый" японский тур Большого балета

Как ранее заявил ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин, "для Большого театра - честь открыть "Русские сезоны" в Японии". При этом он подчеркнул, что "мало найдется таких коллективов, которые имеют право открыть столь престижный фестиваль". "И балет Большого театра, бесспорно, в их числе", - считает Урин. Он напомнил, что впервые балетная труппа ГАБТ выступила в Стране восходящего солнца в 1957 году, то есть ровно 60 лет назад.

"Эта цифра позволяет именовать нынешнее турне "бриллиантовым", - констатировал гендиректор ГАБТ.

Гастроли со столь громким названием стартовали 2 июня в Хиросиме, где был показан легендарный балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" в хореографической редакции Юрия Григоровича. Спектакль имел большой успех, финальная овация продлилась почти 10 минут.

Сегодня гастрольную эстафету продолжила "Жизель", которую в Токио станцуют и в понедельник, 5 июня. А с 7 по 12 июня на сцене японской столицы будет идти "Лебединое озеро". Показ балета "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского, также включенного в афишу гастролей, начнется 10 июня в городе Оцу, затем этот спектакль дважды представят в Токио.

Зрители Сендая увидят 16 июня "Лебединое озеро, а в Осаке 17 июня покажут "Жизель" и опять же "Лебединое озеро", которым 18 июня завершится "бриллиантовый" тур Большого балета.

В общей сложности на гастроли в Японию, которые пройдут в пяти городах, выехали 235 участников турне, в числе которых артисты балета и оркестра, а также руководящие и технические сотрудники ГАБТ. По традиции гастроли проводятся в сотрудничестве с компанией "Джапан Артс".

"Русские сезоны" в Японии

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом перекрестного года России и Японии, которым президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили 2018 год.

Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут свыше 3 миллионов человек.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А.С. Пушкина, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М.И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".