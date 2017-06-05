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"Пираты Карибского моря" удерживают лидерство в прокате в РФ и СНГ

Культура
5 июня, 0:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Премьера фильма "Чудо-женщина" заняла вторую строчку рейтинга, на третьем месте - "Спасатели Малибу"

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Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки"

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки"

© filmpro.ru

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Фильм режиссеров Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки" в прокате в РФ и СНГ за минувшие выходные (1-4 июня) собрал 408,1 млн руб. Такие неофициальные и предварительные данные привел крупнейший портал об индустрии кино kinobusiness.com.

Премьера фильма режиссера Пэтти Дженкинс "Чудо-женщина" заняла вторую строчку рейтинга, стартовав в прокате с 225,1 млн руб. кассовых сборов.

Лента Сета Гордона "Спасатели Малибу" вошла в лидерскую тройку, заработав 98,3 млн руб. в первые выходные проката.

На четвертой строчке - анимационный фильм Джулио Сото Гарпида "Подводная эра" с 43,1 млн в кассе, а на пятом месте - фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", он стартовал с 34,1 млн руб.

"Нелюбовь" создана при участии России, Франции, Германии и Бельгии и имеет прокатный рейтинг "18+". Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков.

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