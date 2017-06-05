В Лондоне начинается неделя "русских торгов" предметами искусства

ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Торги предметами русского искусства начинаются 5 июня в британской столице на фоне стабилизации рынка на новом, более низком ценовом уровне и вызванных этим позитивных ожиданий от продаж со стороны аукционных домов. "Русская неделя" традиционно проходит в Лондоне два раза в год - в мае-июне и ноябре-декабре. Торги картинами, а также предметами декоративно-прикладного искусства организуют аукционные дома Christie's, Sotheby's, MacDougall's и Bonhams.

Во время торгов, которые продлятся до 7 июня, коллекционерам будут предложены сотни лотов. Среди них - полотна таких мастеров, как Исаак Левитан, Илья Репин, Леонид Пастернак, Кузьма Петров-Водкин, Василий Поленов.

Левитан от Sotheby's

Самый дорогой лот "русской недели" вновь выставил аукционный дом Sotheby's. Речь идет о картине под названием "Лето" кисти Левитана (1860-1900). Оценочная стоимость полотна - 1-1,5 млн фунтов стерлингов ($1,3-2 млн). Портрет кисти Репина (1844-1930) оценен в 750 тыс. - 1 млн фунтов ($970 тыс. - $1,3 млн). На картине, созданной мастером в Неаполе в 1894 году, изображен его сын Юрий. Она хранилась в американской коллекции, точно так же, как и полотно Левитана.

Среди других лотов - работы Константина Юона (1875-1985). Так, картина "Кремль ночью" оценивается в 400-600 тыс. фунтов ($515 тыс. - 775 тыс.), а полотно "Красивый день, Измайлово" - в 120-180 тыс. фунтов ($154 тыс. - $230 тыс.). Торги Sotheby's пройдут 6 июня.

Christie's привез картину Пастернака

Одним из топ-лотов другого крупного аукционного дома, Christie's, который в понедельник откроет неделю торгов, станет картина портретиста Пастернака (1862-1945). Оценочная стоимость полотна под названием "У К.А. Коровина: старинные песни (Шаляпин и художники)" составляет от 60 тыс. до 80 тыс. фунтов ($78 тыс.- $104 тыс.). Картина, ранее находившаяся в коллекции знаменитой голливудской актрисы Натали Вуд (1938-1981), дочери русских эмигрантов, была написана приблизительно в 1921 году.

Как подчеркнули в аукционном доме, будучи ведущим портретистом своего времени, Леонид Пастернак, отец нобелевского лауреата, писателя Бориса Пастернака (1890-1960), заслуженно снискал себе славу "русского импрессиониста". На картине изображены Константин Коровин (1861-1939), Федор Шаляпин (1873-1938), сам Леонид Пастернак, Абрам Архипов (1862-1930), Павел Тучков (1862-1918) и князь Сергей Щербатов (1875-1962). Коровин и Архипов были коллегами Пастернака по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества, а Щербатов - его учеником.

MacDougall's и Bonhams

Аукционный дом MacDougall's 7 июня предложит коллекционерам картины Петрова-Водкина (1878-1939) и Поленова (1844-1927). Так, полотно Петрова-Водкина под названием "Портрет африканского мальчика" оценено в 400-600 тыс. фунтов ($515 тыс. - $770 тыс.). Точно в такую же сумму оценили и монументальную работу Поленова под названием "Решил идти в Иерусалим".

На торги будут выставлены три полотна Коровина. Это "Весна в деревне" 1920 года и более поздняя работа "Замерзший пруд" с оценкой от 150 тыс. до 200 тыс. фунтов ($190 тыс. - $260 тыс.) каждая, а также написанная в 1922 году во Франции картина "Набережная адмирала Курбе в Вильфранш-сюр-Мер" (300-400 тыс. футов, или $385 тыс. - $515 тыс.).

В тот же день торги проведет и Bonhams. Топ-лот этого аукционного дома - монументальное полотно "Охота на лису" авторства Дмитрия Стеллецкого (1875-1947). Работа, являющаяся настоящим воплощением неорусского стиля, оценена в 100-120 тыс. фунтов ($130 тыс. - 155 тыс.).

Мнение специалистов

Тем временем эксперты с оптимизмом смотрят на предстоящие торги, отмечая в качестве положительного момента то, что рынок русского искусства отчасти восстановился после падения, вызванного экономическими трудностями в РФ.

"Рынок, который пострадал от ухудшения экономической ситуации в России, в целом восстановился, - рассказал ТАСС глава департамента русской живописи Sotheby's Рето Барметтлер. - Конечно, оценки стали более консервативными, а коллекционеры более избирательными, чем лет 10 назад, но они до сих пор готовы платить хорошие деньги за по- настоящему редкие работы".

Специалист по русской живописи Christie's Александра Бабенко в свою очередь отметила, что сейчас наступило подходящее время для приобретения произведений русского искусства. "В этом сезоне нам удалось сделать очень привлекательную подборку для наших покупателей. Сейчас очень хорошее время, чтобы начать приобретать русское искусство, потому что можно купить известные работы по довольно привлекательным ценам. В этой связи у нас довольно оптимистичные ожидания в отношении аукциона", - сказала она.

При этом Бабенко отметила, что на самом деле развитие ситуации по такому сценарию было отмечено и во время предыдущих торгов. "Это тенденция последних нескольких сезонов - русское искусство, став более доступным по цене, оказалось более привлекательным для иностранных клиентов", - констатировала эксперт.

На это же обстоятельство обратила внимание и директор русского отдела Bonhams Дарья Черненко. "Как и в прошлый раз, мы наблюдаем приток иностранных клиентов - англичан и в целом европейцев без русских корней, не имеющих особенной связи с Россией, но у которых появился активный интерес к ювелирным изделиям, к произведениям Карла Фаберже и не очень дорогим картинам", - сообщила она в беседе с корр. ТАСС.

"Мы надеемся на оживление рынка. В последнее время у нас было много частных продаж, к ним был значительный интерес со стороны российских клиентов, которые не принимали в них участия, возможно, из-за санкций. Но сейчас этот интерес возобновляется", - отметила Черненко.

Предыдущие итоги

О том, насколько верными окажутся прогнозы экспертов, станет известно уже 7 июня, когда "русская неделя" завершится. Для сравнения: общая выручка от продаж картин русских и советских художников, предметов декоративно- прикладного искусства и икон на торгах в ноябре прошлого года превысила 23 млн фунтов ($28,8 млн).

Sotheby's тогда реализовал самый дорогой лот, продав за 3,65 млн фунтов ($4,5 млн) картину Александра Родченко (1891-1956) "Конструкция №95".

Выручка в мае-июне 2016 года была скромнее и составила 16,4 млн фунтов ($23,8 млн).