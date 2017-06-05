Фестиваль "Бум России в Японии" будет объявлен в декабре

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ТОКИО, 5 июня. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Еще не успели отзвучать аплодисменты на открытии "Русских сезонов" в Японии, которые стартовали в Токио в воскресенье показом балета "Жизель" в исполнении артистов Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), а уже готов план следующего фестиваля с громким названием "Бум России в Японии". О будущем смотре ТАСС сообщил его инициатор, скрипач Вадим Репин, который находится на гастролях в Японии.
"В воскресенье у меня не было концерта, и я, естественно, пришел поддержать свою супругу Светлану Захарову, которая исполняла главную партию в "Жизели", открывшей "Русские сезоны" в Японии", - рассказал Репин. По его словам, во вторник, 6 июня, у него состоится концерт в токийской Опера-сити. "После Японии я отправлюсь выступать в Одессу, затем грядут гастроли в Южной Америке, Европе, концерт с Михаилом Плетневым в Москве и, разумеется, пятый, юбилейный, Транссибирский фестиваль, которым я руковожу", - рассказал о ближайших планах музыкант.
"Что касается фестиваля "Бум России в Японии", то о нем мы планируем объявить в декабре", - уточнил Репин, пояснив, что "этот проект многолетний, рассчитан сразу на семь лет". "Для участия в новом фестивале мы предполагаем привлекать лучшие творческие коллективы из РФ, в числе которых Большой и Мариинский театры, симфонические оркестры", - перечислил Репин. В рамках проекта пройдет фестиваль русской еды, будут представлены программы по работе с молодежью, изучению русского языка, народному творчеству", - сказал музыкант, сообщив, что об этой грандиозной задумке уже проинформирована вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Мы обсуждаем много инициатив в рамках сотрудничества между Россией и Японией", - подтвердила в интервью ТАСС Ольга Голодец. "Президент Путин и премьер-министр Синдзо Абэ задали очень высокий уровень нашего диалога", - сказала она.
"Сегодня в рамках различных направлений на всех уровнях мы готовим серьезные, детально проработанные программы сотрудничества. Это касается сотрудничества в области здравоохранения, образования, культуры", - перечислила Голодец.
"Сейчас мы заняты подготовкой программ на ближайшие годы", - подчеркнула вице-премьер, напомнив, что 2018 год станет перекрестным годом России и Японии, о чем объявили президент РФ и премьер-министр Японии.