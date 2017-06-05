Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

К 100-летию Юрия Любимова приурочен вечер в московском Музее Пушкина

Культура
5 июня, 2:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

На вечере расскажут о постановках режиссера по произведениям Пушкина в Театре на Таганке и в других театрах мира, а также зрители увидят фрагменты этих спектаклей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Литературно-музыкальный вечер "Юрий Любимов. Мой Пушкин" состоится 5 июня в Государственном музее А. С. Пушкина (ГМП) в Москве. Программа приурочена к 100-летию со дня рождения режиссера, которое будет отмечаться в сентябре.

"Вход для всех желающих свободный", - сообщила ТАСС вдова режиссера Каталин Любимова, возглавляющая Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова.

"Юрий Петрович (Любимов) очень любил Пушкина, - сказала собеседница агентства. - Поэтому совместно с Музеем Пушкина мы и организовали этот вечер в рамках программы "Век Юрия Любимова", режиссера, актера, педагога, создателя Московского Театра на Таганке.

Размышляя о своем театре, Любимов говорил: "Особое место в репертуаре "Таганки" занимает Пушкин - "Евгений Онегин", "Борис Годунов"; несколько ранее был пушкинский "Товарищ, верь!". Вся моя жизнь связана с Александром Сергеевичем, я переставил все оперы по его произведениям. И горько слышать, когда иногда на Западе спрашивают: "А это какой Пушкин? Либреттист?". Тогда отвечаешь, что для нас он - как Шекспир для англичан, как Гете для немцев".

На вечере будет рассказано о постановках Любимова по произведениям Пушкина в Театре на Таганке и в других театрах мира. Зрители увидят фрагменты этих спектаклей. Прозвучит на вечере и голос самого мастера. "Юрий Петрович хорошо знал, любил и великолепно читал Пушкина", - отметила вдова режиссера, добавив, что текст из книги Любимова "Рассказы старого трепача" прочтет Леонид Лавровский-Гарсия.

В музыкальной части вечера примут участие ансамбль Дмитрия Покровского и композитор Павел Карманов с квинтетом музыкантов. Участие композитора Павла Карманова в этом вечере не случайно, пояснила Каталин Любимова. "Он работал вместе с Юрием Петровичем над постановкой оперы Бородина "Князь Игорь" в части создания новой музыкальной редакции оперы", - проинформировала она. Специально для этого вечера композитор подготовил ряд произведений, которые посвятил Пушкину и Любимову.

В Атриуме, перед началом вечера, вниманию зрителей будет представлена небольшая выставка с мемориальными вещами Любимова и фотоработами, связанными с пушкинскими постановками Театра на Таганке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Любимов, Юрий Петрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
9
Путин посетил новый концертный зал в поселке Репино
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Велосипедист насмерть сбил ребенка в парке в Петербурге
2
Чайка высоко оценил профессионализм американских коллег в деле Prevezon Holdings
3
Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской области
4
В Московском регионе ожидается холодная погода
5
СМИ: давка в Турине во время финала ЛЧ возникла в результате розыгрыша подростков
6
Сечин назвал целью санкций обострение социально-экономической ситуации в России
7
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
Темы дня
Загрузка...
Реклама