К 100-летию Юрия Любимова приурочен вечер в московском Музее Пушкина

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Литературно-музыкальный вечер "Юрий Любимов. Мой Пушкин" состоится 5 июня в Государственном музее А. С. Пушкина (ГМП) в Москве. Программа приурочена к 100-летию со дня рождения режиссера, которое будет отмечаться в сентябре.

"Вход для всех желающих свободный", - сообщила ТАСС вдова режиссера Каталин Любимова, возглавляющая Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова.

"Юрий Петрович (Любимов) очень любил Пушкина, - сказала собеседница агентства. - Поэтому совместно с Музеем Пушкина мы и организовали этот вечер в рамках программы "Век Юрия Любимова", режиссера, актера, педагога, создателя Московского Театра на Таганке.

Размышляя о своем театре, Любимов говорил: "Особое место в репертуаре "Таганки" занимает Пушкин - "Евгений Онегин", "Борис Годунов"; несколько ранее был пушкинский "Товарищ, верь!". Вся моя жизнь связана с Александром Сергеевичем, я переставил все оперы по его произведениям. И горько слышать, когда иногда на Западе спрашивают: "А это какой Пушкин? Либреттист?". Тогда отвечаешь, что для нас он - как Шекспир для англичан, как Гете для немцев".

На вечере будет рассказано о постановках Любимова по произведениям Пушкина в Театре на Таганке и в других театрах мира. Зрители увидят фрагменты этих спектаклей. Прозвучит на вечере и голос самого мастера. "Юрий Петрович хорошо знал, любил и великолепно читал Пушкина", - отметила вдова режиссера, добавив, что текст из книги Любимова "Рассказы старого трепача" прочтет Леонид Лавровский-Гарсия.

В музыкальной части вечера примут участие ансамбль Дмитрия Покровского и композитор Павел Карманов с квинтетом музыкантов. Участие композитора Павла Карманова в этом вечере не случайно, пояснила Каталин Любимова. "Он работал вместе с Юрием Петровичем над постановкой оперы Бородина "Князь Игорь" в части создания новой музыкальной редакции оперы", - проинформировала она. Специально для этого вечера композитор подготовил ряд произведений, которые посвятил Пушкину и Любимову.

В Атриуме, перед началом вечера, вниманию зрителей будет представлена небольшая выставка с мемориальными вещами Любимова и фотоработами, связанными с пушкинскими постановками Театра на Таганке.