Минкультуры РФ намерено поддержать проведение фестиваля "Бум России в Японии"

Сарсания: переход Нобоа в ФК "Зенит" является пожеланием МанчиниСпорт 5 июня, 12:30
Пресс-конференция глав МИД РФ и Белоруссии в Москве. ВидеотрансляцияПолитика 5 июня, 12:26
Бывший тренер "Спартака" Аленичев возглавил "Енисей"Спорт 5 июня, 12:24
Военный знак качества: зачем российской армии "ударные" подразделенияАрмия и ОПК 5 июня, 12:21
ФК "Спартак" объявил о назначении Измайлова на пост зампреда совета директоровСпорт 5 июня, 12:08
Yamaha отзывает в РФ почти 400 мотоциклов из-за возможных проблем с управлениемЭкономика и бизнес 5 июня, 12:05
Космонавт Новицкий рассказывает о своей миссии на орбите. ВидеотрансляцияКосмос 5 июня, 11:58
Совет муниципальных образований Москвы поддержал программу реновацииОбщество 5 июня, 11:54
Сарсания: решение не продлевать контракт с Данни принял тренерский штаб "Зенита"Спорт 5 июня, 11:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Министерство культуры РФ найдет возможности поддержать фестиваль "Бум России в Японии", с инициативой проведения которого выступил известный скрипач Вадим Репин. Об этом заявил заместитель министра культуры России Александр Журавский на пресс-конференции в российском посольстве по случаю открытия в Японии фестиваля "Русские сезоны".
"Качеству наших двусторонних связей должна отвечать насыщенность наших культурных программ. Министерство культуры поддерживает "Русские сезоны" и в рамках них Фестиваль российской культуры в Японии. Я думаю, что мы найдем возможности с нашими японскими партнерами, с инвесторами и меценатами найти форму поддержки и этой инициативы", - отметил он.
Как ранее сообщил ТАСС Репин, план проведения фестиваля "Бум России в Японии" уже готов. По его словам, о смотре планируется объявить в декабре. При этом сам фестиваль многолетний, а его программа рассчитана сразу на семь лет.
Для участия в мероприятии будут привлечены лучшие творческие коллективы из РФ, в числе которых - Большой и Мариинский театры, симфонические оркестры. В рамках проекта пройдет фестиваль русской еды, будут представлены программы по работе с молодежью, изучению русского языка, народному творчеству.