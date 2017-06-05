Минкультуры РФ намерено поддержать проведение фестиваля "Бум России в Японии"

ТОКИО, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Министерство культуры РФ найдет возможности поддержать фестиваль "Бум России в Японии", с инициативой проведения которого выступил известный скрипач Вадим Репин. Об этом заявил заместитель министра культуры России Александр Журавский на пресс-конференции в российском посольстве по случаю открытия в Японии фестиваля "Русские сезоны".

"Качеству наших двусторонних связей должна отвечать насыщенность наших культурных программ. Министерство культуры поддерживает "Русские сезоны" и в рамках них Фестиваль российской культуры в Японии. Я думаю, что мы найдем возможности с нашими японскими партнерами, с инвесторами и меценатами найти форму поддержки и этой инициативы", - отметил он.

Как ранее сообщил ТАСС Репин, план проведения фестиваля "Бум России в Японии" уже готов. По его словам, о смотре планируется объявить в декабре. При этом сам фестиваль многолетний, а его программа рассчитана сразу на семь лет.

Для участия в мероприятии будут привлечены лучшие творческие коллективы из РФ, в числе которых - Большой и Мариинский театры, симфонические оркестры. В рамках проекта пройдет фестиваль русской еды, будут представлены программы по работе с молодежью, изучению русского языка, народному творчеству.