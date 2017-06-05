Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Японии встретится с примой Большого театра Захаровой и скрипачом Репиным

Культура
5 июня, 12:03 UTC+3 ТОКИО Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев

Директор Транссибирского АРТ-фестиваля Олег Белый отметил, что такой интерес со стороны не только публики, но и руководства страны является показателем интереса к фестивалю "Русские сезоны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Японский премьер-министр Синдзо Абэ 6 июня проведет в Токио встречу с примой Большого театра Светланой Захаровой и ее супругом, известным скрипачом, художественным руководителем Транссибирского АРТ-фестиваля Вадимом Репиным, которые находятся с гастролями в Японии. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля "Русские сезоны".

Директор Транссибирского АРТ-фестиваля Олег Белый на пресс-конференции в посольстве России отметил, что такой интерес со стороны не только публики, но и руководства страны является показателем интереса к фестивалю.

"Конечно, мы чувствуем невероятное внимание как со стороны зрителей, так и со стороны руководства страны. Так, например, завтра Светлана Захарова и Вадим Репин приглашены на встречу с премьер-министром Синдзо Абэ. Мы считаем это важным показателем интереса к нашему проекту", - сказал директор Транссибирского АРТ-фестиваля Олег Белый на пресс- конференции в российском посольстве по случаю открытия в Японии фестиваля "Русские сезоны".

Фестиваль "Русские сезоны" открылся 4 июня в японской столице показом балета "Жизель" Большого театра. В торжественной церемонии, прошедшей в столичном зале "Токио Бунка Кайкан", приняли участие японский премьер-министр и вице-премьер РФ Ольга Голодец.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
9
Путин посетил новый концертный зал в поселке Репино
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
2
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек
3
СК проверит действия должностных лиц после падения тополя на жителя Урала во время урагана
4
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
5
Катар считает решение арабских государств о разрыве дипотношений неоправданным
6
Власти Москвы просят суд изъять участок земли у главы Россельхознадзора Данкверта
7
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама