Премьер Японии встретится с примой Большого театра Захаровой и скрипачом Репиным

ТОКИО, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Японский премьер-министр Синдзо Абэ 6 июня проведет в Токио встречу с примой Большого театра Светланой Захаровой и ее супругом, известным скрипачом, художественным руководителем Транссибирского АРТ-фестиваля Вадимом Репиным, которые находятся с гастролями в Японии. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля "Русские сезоны".

Директор Транссибирского АРТ-фестиваля Олег Белый на пресс-конференции в посольстве России отметил, что такой интерес со стороны не только публики, но и руководства страны является показателем интереса к фестивалю.

"Конечно, мы чувствуем невероятное внимание как со стороны зрителей, так и со стороны руководства страны. Так, например, завтра Светлана Захарова и Вадим Репин приглашены на встречу с премьер-министром Синдзо Абэ. Мы считаем это важным показателем интереса к нашему проекту", - сказал директор Транссибирского АРТ-фестиваля Олег Белый на пресс- конференции в российском посольстве по случаю открытия в Японии фестиваля "Русские сезоны".

Фестиваль "Русские сезоны" открылся 4 июня в японской столице показом балета "Жизель" Большого театра. В торжественной церемонии, прошедшей в столичном зале "Токио Бунка Кайкан", приняли участие японский премьер-министр и вице-премьер РФ Ольга Голодец.