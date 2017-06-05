В Симферополе открылся филиал петербургской Книжной лавки писателей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Филиал петербургской Книжной лавки писателей открылся в понедельник в Симферополе. В филиале разместился книжный магазин, где книги, в том числе и новинки, отпускаются по социальным ценам, здесь также работают литературное кафе, выставочный и конференц-залы.
"Почин положен, это хорошо, когда есть хорошие книжные магазины, где можно приобрести хорошую книгу", - сказал в ходе открытия Книжной лавки губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который купил здесь книгу по военной истории Крыма и стал таким образом одним из первых покупателей.
Полтавченко также предложил наладить обмен творческими вечерами между двумя регионами. "Это будет хороший творческий обмен между нашими регионами - проводить творческие вечера питерских писателей в Крыму, а крымских - в Санкт-Петербурге", - сказал он во время открытия филиала.
Помещение площадью более 500 кв. м было отремонтировано за счет бюджета Санкт-Петербурга за семь месяцев, на внутреннюю отделку и фасадные работы было потрачено 36 млн рублей.
Председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев сообщил журналистам, что филиалы петербургской Книжной лавки писателей открыты в Белоруссии, на очереди Молдавия, Сербия и Болгария.
Книжная лавка писателей была создана в 1934 году в Ленинграде на Невском проспекте, 66, решением первого Съезда советских писателей. В мае 2015 года ее открыли после реконструкции и передали в управление Дому писателя. Стоимость книг здесь ниже, чем в других магазинах, за счет бесплатной аренды. Также здесь проходят встречи с писателями, семинары и другие культурные мероприятия, пресс-конференции представителей органов власти.