Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Симферополе открылся филиал петербургской Книжной лавки писателей

Культура
5 июня, 13:26 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил наладить обмен творческими вечерами между двумя регионами

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Филиал петербургской Книжной лавки писателей открылся в понедельник в Симферополе. В филиале разместился книжный магазин, где книги, в том числе и новинки, отпускаются по социальным ценам, здесь также работают литературное кафе, выставочный и конференц-залы.

"Почин положен, это хорошо, когда есть хорошие книжные магазины, где можно приобрести хорошую книгу", - сказал в ходе открытия Книжной лавки губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который купил здесь книгу по военной истории Крыма и стал таким образом одним из первых покупателей.

Полтавченко также предложил наладить обмен творческими вечерами между двумя регионами. "Это будет хороший творческий обмен между нашими регионами - проводить творческие вечера питерских писателей в Крыму, а крымских - в Санкт-Петербурге", - сказал он во время открытия филиала.

Помещение площадью более 500 кв. м было отремонтировано за счет бюджета Санкт-Петербурга за семь месяцев, на внутреннюю отделку и фасадные работы было потрачено 36 млн рублей.

Председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев сообщил журналистам, что филиалы петербургской Книжной лавки писателей открыты в Белоруссии, на очереди Молдавия, Сербия и Болгария.

Книжная лавка писателей была создана в 1934 году в Ленинграде на Невском проспекте, 66, решением первого Съезда советских писателей. В мае 2015 года ее открыли после реконструкции и передали в управление Дому писателя. Стоимость книг здесь ниже, чем в других магазинах, за счет бесплатной аренды. Также здесь проходят встречи с писателями, семинары и другие культурные мероприятия, пресс-конференции представителей органов власти.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
9
Путин посетил новый концертный зал в поселке Репино
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
3
УФСИН: экс-главу банка "Огни Москвы" еще в марте перевели из СИЗО под домашний арест
4
Литва начинает строить на границе с РФ заграждение в 45 км стоимостью €1,335 млн
5
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек
6
Кремль не комментирует претензии стран Персидского залива к Катару
7
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама