Мединский: библиотеки должны стать культурно-просветительскими центрами

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Библиотеки как книгохранилища уходят в прошлое и должны превратиться в общедоступные культурно-просветительские центры.

Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая на конференции "Культурная карта России: о механизмах развития инфраструктуры чтения в регионах" в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

"Как бесплатное книгохранилище, конечно, библиотека перспектив не имеет. Библиотека имеет перспективу только в том случае, когда она превращается в полноценный общедоступный культурно-просветительский центр, где можно и послушать лекции, и встретиться с авторами, где комфортно для детей, есть кафе, обучение компьютерной грамотности для взрослого поколения и небольшой книжный магазин и так далее", - сказал Мединский.

Доступность книг должна стать основой вовлечения подрастающего поколения в чтение, отметил министр. "Если мы хотим, чтобы наши дети были конкурентноспособны в мире, они должны читать", - подчеркнул глава Минкультуры.

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев напомнил, что совместными с Министерством культуры и Министерством образования усилиями была создана концепция поддержки детского и юношеского чтения, один из пунктов которой предполагает обмен лучшими методическими наработками.

"Лучшие практики, примеры, подходы будем аккумулировать на уровне вебинаров и создания специального сайта, который, возможно, будет сделан на базе Центральной российской детской библиотеки (Российской государственной детской библиотеки - прим. ТАСС)", - отметил он. В ближайшее время проект должен быть утвержден правительством РФ.