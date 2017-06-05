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В первый день "русской недели" в Лондоне Christie's продал картины на $3,6 млн

Культура
5 июня, 17:56 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Самым дорогим лотом стал эскиз костюма Креонта, выполненный в 1904 году Львом Бакстом, он ушел с молотка за $487 тыс. после пятиминутной борьбы

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ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Christie's реализовал во время начавшейся в британской столице неделе торгов предметами русского искусства картин на 2,8 млн фунтов ($3,6 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме.

Самым дорогим лотом стал эскиз костюма Креонта, выполненный в 1904 году Львом Бакстом (1866-1924). Набросок костюма для постановки "Антигона" Софокла, единственную роль в котором на сцене Нового театра Лидии Яворской исполнила Ида Рубинштейн, ушел с молотка за 377 тыс. фунтов ($487 тыс.) после пятиминутной борьбы.

Картина, которая в этом году украсила каталог Christie's, - акварель Константина Сомова (1869-1939) "Летнее утро" - была продана за 281 тыс. фунтов ($363 тыс.), что более чем в четыре раза превысило ее изначальную оценочную стоимость. Портрет мальчика кисти Бориса Григорьева (1886-1939), созданный в начале 1930-х годов и впервые появлявшийся на рынке, был продан за 257 тыс. фунтов ($330 тыс.).

В аукционном доме результаты торгов картинами назвали очень успешными, подчеркнув, что было реализовано 75% лотов. "Я считаю, что первая сессия торгов прошла по идеальному для любого аукциона сценарию, когда все части сошлись воедино. Это довольно большая редкость, когда участники проявляют такую активность в онлайн режиме, по телефону и непосредственно в зале. Атмосфера была потрясающая, а отдельные результаты просто впечатляют", - прокомментировала итоги первой части торгов директор департамента русского искусства Christie’s в Лондоне Сара Мэнсфилд.

Сейчас идет вторая сессия торгов. Коллекционерам будут предложены произведения декоративно-прикладного искусства, украшения, иконы. Помимо Christie’s, в "русской неделе" торгов, которая традиционно проводится в британской столице два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре - примут участие аукционные дома Sotheby's, MacDougall's и Bonhams.

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