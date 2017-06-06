Летний пейзаж Исаака Левитана продан на аукционе в Лондоне за $1,1 млн

ЛОНДОН, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Картина Исаака Левитана (1860-1900) "Лето" была продана на аукционе в Лондоне за 908 тыс. фунтов ($1,1 млн).

Полотно было реализовано аукционным домом Sotheby's в рамках "Русской недели", проходящей в британской столице.

Другим примечательным лотом, который был продан, стал "Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя" кисти Ильи Репина (1844-1930). Картина, созданная мастером в Италии в 1894 году и изображающая сына художника, была продана за 765 тыс. фунтов ($990 тыс.).

Созданное в 1914 году полотно Константина Юона (1875-1985) "Ночной Кремль накануне коронации царя Михаила Федоровича" нашло нового владельца за 729 тыс. фунтов ($940 тыс.). В настоящий момент торги картинами продолжаются, а во второй половине дня будут реализованы предметы декоративно-прикладного искусства и иконы.

Помимо Sotheby's в "Русской неделе" торгов принимают участие аукционные дома Christie's, MacDougall's и Bonhams.