"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина

ГАВАНА, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Стихи Александра Сергеевича Пушкина прозвучали в день рождения великого русского поэта в парке имени Ленина на окраине кубинской столицы. В этом сквере более 40 лет назад был установлен бюст Пушкина работы советского скульптора Михаила Аникушина.

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Учащиеся школы при посольстве России на Кубе прочитали отрывки из романа "Евгений Онегин", "Зимнее утро", "Фонтану Бахчисарайского дворца" и "У лукоморья дуб зеленый". Продолжили поэтическую эстафету студенты факультета иностранных языков Гаванского университета, изучающие русский язык. Они продекламировали стихотворения "Я вас любил…", "Няне", "К Чаадаеву" ("Любви, надежды, тихой славы...").

В завершение концерта хор студентов Гаванского университета "Дружба" преподнес зрителям сюрприз. Девушки исполнили не только романс "Зимний вечер" на стихи Пушкина, но и популярную советскую песню о Кубинской революции "Куба - любовь моя", а также казачью плясовую "Выйду я на улицу".

На мероприятии присутствовали сотрудники Кубинского института дружбы народов, российские дипломаты, кубинские русисты и российские граждане, постоянно проживающие на Кубе.

"Стихи Пушкина звучат 6 июня в парке имени Ленина уже ровно 40 лет. Эта традиция была заложена в 1977 году. Пушкина знает и любит не одно поколение кубинцев, а наши народы - кубинский и русский - никогда не переставали быть друзьями", - отметила сотрудница отдела Европы Кубинского института дружбы народов Одалис Варгас Родригес.

День русского языка отметили не только в Гаване. Праздничный концерт состоялся при поддержке Россотрудничества в Университете провинции Сьего-де-Авила. Детский ансамбль "Новые сосны" (Pinos nuevos) исполнил русские народные танцы, а выпускники кафедры русского языка и культуры имени Ломоносова факультета иностранных языков университета - песни "До скорой встречи" и "Миленький ты мой".

Пушкин на Кубе

Первое упоминание имени Пушкина в карибской стране относится к XIX веку. Причем сделано оно ни много ни мало поэтом и героем борьбы за независимость Кубы Хосе Марти, "кубинским Пушкиным", как его называют некоторые литературоведы. В 1880 году Хосе Марти заинтересовался творчеством Пушкина и прочел его произведения в переводе на французский язык. В том же году в одной из статей Марти напишет: "Он был человеком всех времен и народов, человеком, который в своей груди вмещал всю вселенную".

До недавнего времени гаванский памятник Пушкину был единственным памятником русскому поэту во всей Латинской Америке. Сейчас они установлены и в других латиноамериканских странах. А с 2011 года на Кубе в небольшом поселке Сан-Николас-де-Бари провинции Майабеке недалеко от Гаваны появился и второй бюст великого поэта - на этот раз работы кубинского скульптора Мануэлы Матос Торрес.

Во время расцвета советско-кубинских отношений в 60-80-е годы ХХ века на Кубе появилось много специалистов русского языка, в школах ввели обязательное изучение русского как иностранного. Но в 90-е годы произошел некоторый спад в культурных связях. Специалисты с русским вдруг стали не нужны, и многие из них были вынуждены сменить профессию.

Однако в последние годы на Кубе наблюдается возобновление интереса к русскому языку и русской культуре. Так, в конце мая в Гаванском университете состоялось торжественное открытие кафедры русского языка Института Пушкина.