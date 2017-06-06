"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина

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ГАВАНА, 6 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Стихи Александра Сергеевича Пушкина прозвучали в день рождения великого русского поэта в парке имени Ленина на окраине кубинской столицы. В этом сквере более 40 лет назад был установлен бюст Пушкина работы советского скульптора Михаила Аникушина.
Учащиеся школы при посольстве России на Кубе прочитали отрывки из романа "Евгений Онегин", "Зимнее утро", "Фонтану Бахчисарайского дворца" и "У лукоморья дуб зеленый". Продолжили поэтическую эстафету студенты факультета иностранных языков Гаванского университета, изучающие русский язык. Они продекламировали стихотворения "Я вас любил…", "Няне", "К Чаадаеву" ("Любви, надежды, тихой славы...").
В завершение концерта хор студентов Гаванского университета "Дружба" преподнес зрителям сюрприз. Девушки исполнили не только романс "Зимний вечер" на стихи Пушкина, но и популярную советскую песню о Кубинской революции "Куба - любовь моя", а также казачью плясовую "Выйду я на улицу".
На мероприятии присутствовали сотрудники Кубинского института дружбы народов, российские дипломаты, кубинские русисты и российские граждане, постоянно проживающие на Кубе.
"Стихи Пушкина звучат 6 июня в парке имени Ленина уже ровно 40 лет. Эта традиция была заложена в 1977 году. Пушкина знает и любит не одно поколение кубинцев, а наши народы - кубинский и русский - никогда не переставали быть друзьями", - отметила сотрудница отдела Европы Кубинского института дружбы народов Одалис Варгас Родригес.
День русского языка отметили не только в Гаване. Праздничный концерт состоялся при поддержке Россотрудничества в Университете провинции Сьего-де-Авила. Детский ансамбль "Новые сосны" (Pinos nuevos) исполнил русские народные танцы, а выпускники кафедры русского языка и культуры имени Ломоносова факультета иностранных языков университета - песни "До скорой встречи" и "Миленький ты мой".
Первое упоминание имени Пушкина в карибской стране относится к XIX веку. Причем сделано оно ни много ни мало поэтом и героем борьбы за независимость Кубы Хосе Марти, "кубинским Пушкиным", как его называют некоторые литературоведы. В 1880 году Хосе Марти заинтересовался творчеством Пушкина и прочел его произведения в переводе на французский язык. В том же году в одной из статей Марти напишет: "Он был человеком всех времен и народов, человеком, который в своей груди вмещал всю вселенную".
До недавнего времени гаванский памятник Пушкину был единственным памятником русскому поэту во всей Латинской Америке. Сейчас они установлены и в других латиноамериканских странах. А с 2011 года на Кубе в небольшом поселке Сан-Николас-де-Бари провинции Майабеке недалеко от Гаваны появился и второй бюст великого поэта - на этот раз работы кубинского скульптора Мануэлы Матос Торрес.
Во время расцвета советско-кубинских отношений в 60-80-е годы ХХ века на Кубе появилось много специалистов русского языка, в школах ввели обязательное изучение русского как иностранного. Но в 90-е годы произошел некоторый спад в культурных связях. Специалисты с русским вдруг стали не нужны, и многие из них были вынуждены сменить профессию.
Однако в последние годы на Кубе наблюдается возобновление интереса к русскому языку и русской культуре. Так, в конце мая в Гаванском университете состоялось торжественное открытие кафедры русского языка Института Пушкина.