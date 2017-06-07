Журнал Variety утверждает, что Стоун подарил Путину коробку от диска с фильмом Кубрика

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский режиссер Оливер Стоун подарил президенту России Владимиру Путину пустую коробку от диска с кинофильмом Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" (1964). С таким утверждением выступил во вторник американский журнал Variety.

По версии издания, Стоун посоветовал Путину посмотреть эту кинокартину в то время, когда записывал интервью с российским лидером для своего четырехсерийного документального фильма. Он получил название "Интервью с Путиным" и будет показан в США на телеканале Showtime 12-15 июня. Одна из сотрудниц журнала уже ознакомилась с некоторыми частями этой картины Стоуна и подготовила рецензию.

В ней утверждается, что президент России и Стоун совместно посмотрели как минимум один фрагмент ленты Кубрика. После этого американский режиссер подарил президенту РФ коробку из-под диска. Она, как убедился Путин, открыв ее, оказалась пустой. "Типичный американский подарок", - якобы прокомментировал через переводчика данную ситуацию российский лидер.

Издание отмечает, что в фильме "Интервью с Путиным" затрагиваются темы НАТО, стратегии США на Ближнем Востоке, вмешательства Вашингтона в российскую политику. В ленте также идет речь о бывшем сотруднике АНБ США Эдварде Сноудене, получившем убежище в РФ, а также об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон.

По оценке журнала, в ленте Путин "открывается, как пугающе компетентный лидер, обладающий широким спектром навыков". В картине Стоуна также "бросается вызов тому мнению, которого придерживаются американцы о самих себе". В рецензии отмечается, что диалоги в фильме "звучат таким образом, будто бы Стоун и Путин играю в невидимые шахматы".

В фильме "Доктор Стрейнджлав или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" в сатирической форме рассказывается о противостоянии США и СССР и о вымышленном ядерном конфликте между державами.